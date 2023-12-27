Инвестиции компаний Белгорода в облачные сервисы выросли почти вдвое

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
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Updated Сегодня, 14:32
Белгородская область вошла в топ-3 регионов Центрального Черноземья по росту спроса на облака, показав двукратный рост числа компаний, пользующихся услугами CloudMTS, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чаще всего услугами провайдера в ЦФО пользуются компании из сферы предоставления услуг. На них приходится 31% всех клиентов провайдера, в 22% случаев — предприятия из оптовой и розничной торговли, в 12% — из производства, в 9% — из разработки, в 5% — из сферы строительства.
Более всего затраты компаний на облака в округе выросли в отрасли медиа — в 3,6 раза, здравоохранении — в 1,8 раза, производстве — в 1,6 раза, разработке — в 1,5 раза, предоставлении услуг — в 1,3 раза, финансах — в 1,3 раза, оптовой и розничной торговле — в 1,2 раза.
Самой востребованной облачной услугой в ЦФО стала виртуальная инфраструктура. Ее используют 64% клиентов CloudMTS, 35% компаний делают резервное копирование данных в облаке, по 9% — используют объектное хранилище и частные облачные решения, 8% — виртуальный диск CloudMTS, 6% — изолированное сетевое соединение CloudVPN.
«По темпу роста инвестиций в облачные услуги в Центральном федеральном округе Белгородская область уступает только Воронежской и Смоленской областям. Наиболее востребованными облачными услугами в Белгородской области являютсяконтейнерные технологии — рост спроса на них по сравнению с прошлым годом вырос в 6,2 раза, резервное копирование — рост в 4,8 раза, защиту веб-приложений (WAF) — 2,10 раза, сервис управления распределенными сетями (SD-WAN) — 2,05 раза, центр мониторинга информационной безопасности — 1,8 раза.Региональный бизнес охотно осваивает современные цифровые возможности, и зачастую белгородские компании во внедрении тех или иных облачных сервисов выступаю первопроходцам в этой сфере в масштабе всего ЦФО», — прокомментировала директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.