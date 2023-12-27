Инвестиции компаний Белгорода в облачные сервисы выросли почти вдвое

«По темпу роста инвестиций в облачные услуги в Центральном федеральном округе Белгородская область уступает только Воронежской и Смоленской областям. Наиболее востребованными облачными услугами в Белгородской области являютсяконтейнерные технологии — рост спроса на них по сравнению с прошлым годом вырос в 6,2 раза, резервное копирование — рост в 4,8 раза, защиту веб-приложений (WAF) — 2,10 раза, сервис управления распределенными сетями (SD-WAN) — 2,05 раза, центр мониторинга информационной безопасности — 1,8 раза.Региональный бизнес охотно осваивает современные цифровые возможности, и зачастую белгородские компании во внедрении тех или иных облачных сервисов выступаю первопроходцам в этой сфере в масштабе всего ЦФО», — прокомментировала директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.