Глава компании «БАС» Варятченко рассказал о развитии беспилотной авиации

Отмечается, что в отрасли выполнена сложная работа по оптимизации нормативно-правового регулирования для применения беспилотников. В этом году выданы первые сертификаты эксплуатантов БАС и разработаны требования к инфраструктуре. Помимо этого, сформирован комплекс мер поддержки разработчиков, производителей и эксплуатантов. В декабре Правительством РФ установлены критерии для отнесения беспилотников к продукции российского производства.