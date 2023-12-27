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Глава компании «БАС» Варятченко рассказал о развитии беспилотной авиации

Глава компании «БАС» Варятченко рассказал о развитии беспилотной авиации

27 декабря 2023, 10:19
Фото: Сергей Кулаков
Индустрия беспилотных авиационных систем (БАС) подводит итоги уходящего года, который стал очень значимым для ее развития. Как отметил глава компании «БАС» Алексей Варятченко, в 2023-м отрасль сделала космический рывок.

Прежде всего, утверждены Нацпроект по развитию беспилотной авиации и План первоочередных действий по его реализации, старт которого назначен на 1 января 2024 года, пишет rostovgazeta.ru.

Для обеспечения потребностей страны сформирован План государственного гражданского заказа на приобретение беспилотных авиасистем и услуг с использованием БАС, базовым поставщиком которых станет Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).

ГТЛК в январе запустит программу льготного лизинга БАС, это позволит развивать производство авиабеспилотников и удовлетворять потребность в их услугах.

Отмечается, что в отрасли выполнена сложная работа по оптимизации нормативно-правового регулирования для применения беспилотников. В этом году выданы первые сертификаты эксплуатантов БАС и разработаны требования к инфраструктуре. Помимо этого, сформирован комплекс мер поддержки разработчиков, производителей и эксплуатантов. В декабре Правительством РФ установлены критерии для отнесения беспилотников к продукции российского производства.

Другой важный вопрос — введение новых правовых режимов для испытаний и утверждения технологий применения БАС в различных отраслях экономики.

Алексей Варятченко, генеральный директор ООО «БАС» — первого российского оператора услуг беспилотников с государственным участием, считает, что в 2023 году сфера БАС сделала космический рывок и стала реальной отраслью экономики. По его словам, без нее уже невозможно представить деятельность ведущих компаний и корпораций РФ.

«В ряде субъектов РФ утверждены и готовы к выполнению региональные программы развития БАС», — отметил Варятченко

В компании подготовлены дорожные карты развития услуг БАС в нескольких регионах страны. Кроме того, с большинством субъектов заключены соглашения о сотрудничестве, в ряде регионов проведена подготовка к созданию там филиалов и центров по развитию услуг БАС.

Авиапарк компании «БАС» готов оказывать услуги по аэрофотосъемке, мониторингу объектов и перевозке грузов. Ранее Варятченко многократно заявлял, что задача его компании — сформировать набор рыночных услуг и в 2024 году приступить к их оказанию.

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