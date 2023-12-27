Глава компании «БАС» Варятченко рассказал о развитии беспилотной авиации

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Прежде всего, утверждены Нацпроект по развитию беспилотной авиации и План первоочередных действий по его реализации, старт которого назначен на 1 января 2024 года, пишет rostovgazeta.ru.
Для обеспечения потребностей страны сформирован План государственного гражданского заказа на приобретение беспилотных авиасистем и услуг с использованием БАС, базовым поставщиком которых станет Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).
ГТЛК в январе запустит программу льготного лизинга БАС, это позволит развивать производство авиабеспилотников и удовлетворять потребность в их услугах.
Отмечается, что в отрасли выполнена сложная работа по оптимизации нормативно-правового регулирования для применения беспилотников. В этом году выданы первые сертификаты эксплуатантов БАС и разработаны требования к инфраструктуре. Помимо этого, сформирован комплекс мер поддержки разработчиков, производителей и эксплуатантов. В декабре Правительством РФ установлены критерии для отнесения беспилотников к продукции российского производства.
Другой важный вопрос — введение новых правовых режимов для испытаний и утверждения технологий применения БАС в различных отраслях экономики.
Алексей Варятченко, генеральный директор ООО «БАС» — первого российского оператора услуг беспилотников с государственным участием, считает, что в 2023 году сфера БАС сделала космический рывок и стала реальной отраслью экономики. По его словам, без нее уже невозможно представить деятельность ведущих компаний и корпораций РФ.
«В ряде субъектов РФ утверждены и готовы к выполнению региональные программы развития БАС», — отметил Варятченко
В компании подготовлены дорожные карты развития услуг БАС в нескольких регионах страны. Кроме того, с большинством субъектов заключены соглашения о сотрудничестве, в ряде регионов проведена подготовка к созданию там филиалов и центров по развитию услуг БАС.
Авиапарк компании «БАС» готов оказывать услуги по аэрофотосъемке, мониторингу объектов и перевозке грузов. Ранее Варятченко многократно заявлял, что задача его компании — сформировать набор рыночных услуг и в 2024 году приступить к их оказанию.