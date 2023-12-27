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Фонд «Поколение» стал участником Рождественского марафона НИУ «БелГУ» в Белгороде

Фонд «Поколение» стал участником Рождественского марафона НИУ «БелГУ» в Белгороде

27 декабря 2023, 11:20
Фото: Фонд «Поколение»
Итоги 16-го марафона «Тёплым словом — добрым делом» подведены сегодня в МКЦ НИУ «БелГУ».

В этом году марафон охватил 359 детей из социально-реабилитационных учреждений Белгородской области и детей, находящихся на лечении в больницах областного центра, а также 106 детей из малоимущих семей, 100 детей из семей участников СВО, 43 одиноких пожилых человека.

Чтобы подарить детям подарки, надо было отправить заявку и получить в ответ письмо от ребёнка с просьбой о конкретном новогоднем презенте. Просьбы детей студенты-волонтёры собирали в детских социальных учреждениях, писали вместе с детьми письма Деду Морозу.

Так, 10-летний Данил Алексеев из Белгорода увлекается музыкой и, несмотря на особенности здоровья, играет на фортепиано. Поэтому он попросил у Деда Мороза синтезатор. Его желание исполнил фонд «Поколение» и сегодня подарок был вручён на новогоднем представлении со сказочными персонажами.

Фото: Фонд «Поколение»

Также фонд Андрея Скоча исполнил новогоднее желание 9-летнего Ивана Костенко. Теперь у юного белгородца появился новый самокат, на котором можно не только ездить, но и исполнять различные трюки.

«Детская мечта — это самое важное. И быть волшебником, быть кудесником для реализации детской мечты — первоочередная задача для нашего фонда. Так, накануне Нового года будет роздано около двух тысяч подарков от фонда „Поколение“. Их получит и Белгородская митрополия, и различные социальные учреждения. Мы хотим, чтобы праздник во всех белгородских семьях был максимально красочный, максимально ожидаемый», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.

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#Белгородская область#Фонд Поколение#Белгород#Кристина Семенчук#Малоимущие семьи#Рождественский марафон#МКЦ НИУ БелГУ#Социально-реабилитационные учреждения#Одинокие пожилые люди
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