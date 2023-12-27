Фонд «Поколение» стал участником Рождественского марафона НИУ «БелГУ» в Белгороде

«Детская мечта — это самое важное. И быть волшебником, быть кудесником для реализации детской мечты — первоочередная задача для нашего фонда. Так, накануне Нового года будет роздано около двух тысяч подарков от фонда „Поколение“. Их получит и Белгородская митрополия, и различные социальные учреждения. Мы хотим, чтобы праздник во всех белгородских семьях был максимально красочный, максимально ожидаемый», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.