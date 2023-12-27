«Фонарь»: Щедрина признала вину в нецелевом расходовании бюджетных денег

По информации Telegram-канала «Маликов», бывший заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина дала признательные показания по уголовному делу о нецелевом расходовании бюджетных средств в размере 217 млн рублей. Предполагается, что она полностью признала свою вину. Бюджетные деньги выделялись на поддержку сельского хозяйства в регионе.