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Юлия Щедрина

«Фонарь»: Щедрина признала вину в нецелевом расходовании бюджетных денег

27 декабря 2023, 12:08
Фото: личная страница Юлии Щедриной
Юлия Щедрина

Бывший зам белгородского губернатора Щедрина дала признательные показания

Деньги выделяли на поддержку сельского хозяйства региона. Ранее называлась сумма в 217 млн рублей.

По информации Telegram-канала «Маликов», бывший заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина дала признательные показания по уголовному делу о нецелевом расходовании бюджетных средств в размере 217 млн рублей. Предполагается, что она полностью признала свою вину. Бюджетные деньги выделялись на поддержку сельского хозяйства в регионе.

Журналисты «Фонаря» обратились в правоохранительные органы, где им подтвердили эту информацию.

О возбуждении уголовного дела против бывшего заместителя губернатора Юлии Щедриной стало известно 18 декабря — почти сразу после её увольнения с должности. Ранее предприниматель Андрей Маликов сообщал, что в квартире чиновницы проводили обыск.

Несмотря на то, что Щедрина якобы уволилась по собственному желанию, некоторые источники считали, что её уход связан с разбирательствами между «Русагро» и представителями «Агро-Белогорья».

Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
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#Белгородская область#АПК#Уголовное дело#Бюджетные средства#Белгород#Юлия Щедрина#Александра Склярова#Признательные показания
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