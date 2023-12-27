«Фонарь»: Щедрина признала вину в нецелевом расходовании бюджетных денег

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
По информации Telegram-канала «Маликов», бывший заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина дала признательные показания по уголовному делу о нецелевом расходовании бюджетных средств в размере 217 млн рублей. Предполагается, что она полностью признала свою вину. Бюджетные деньги выделялись на поддержку сельского хозяйства в регионе.
Журналисты «Фонаря» обратились в правоохранительные органы, где им подтвердили эту информацию.
О возбуждении уголовного дела против бывшего заместителя губернатора Юлии Щедриной стало известно 18 декабря — почти сразу после её увольнения с должности. Ранее предприниматель Андрей Маликов сообщал, что в квартире чиновницы проводили обыск.
Несмотря на то, что Щедрина якобы уволилась по собственному желанию, некоторые источники считали, что её уход связан с разбирательствами между «Русагро» и представителями «Агро-Белогорья».