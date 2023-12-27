Более тысячи белгородцев лишили родительских прав за пять лет

Также белгородцев лишали родительских прав из-за аморального образа жизни — алкоголизма и наркомании, из-за отказа от ребёнка без уважительных причин. С 2017 по 2021 год своих детей таким образом лишились 852 белгородца, а в последующие два года — 233. В соцзащите добавили, что в 2017–2021 году восстановились в родительских правах 23 жителя региона, а затем — ещё пять человек.