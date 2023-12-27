Более тысячи белгородцев лишили родительских прав за пять лет

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
За пять лет в Белгородской области сократилось количество неблагополучных семей. Если в 2017 году в социально опасном положении были 1232 семьи, то в 2023 году их число уменьшилось до 721.
При этом с 2017 по 2021 год в регионе родительских прав лишили 867 белгородцев, а в период 2022–2023 гг. — 238 жителей региона. Согласно статистике, в 2017–2022 году 105 родителей лишили прав из-за домашнего насилия над детьми. Причём 44 случая дошли до уголовного дела. Остальные — административные, пояснили изданию в УМВД.
В этом году в регионе зафиксировали 22 случая неправомерных действий, которые родители совершили над несовершеннолетними детьми. В десяти случаях речь идёт об уголовном преследовании.
Также белгородцев лишали родительских прав из-за аморального образа жизни — алкоголизма и наркомании, из-за отказа от ребёнка без уважительных причин. С 2017 по 2021 год своих детей таким образом лишились 852 белгородца, а в последующие два года — 233. В соцзащите добавили, что в 2017–2021 году восстановились в родительских правах 23 жителя региона, а затем — ещё пять человек.