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Дети

Более тысячи белгородцев лишили родительских прав за пять лет

27 декабря 2023, 17:03
Фото: 1MI
Дети

В Белгородской области за пять лет снизилось число неблагополучных семей

В целом за последние пять лет число неблагополучных семей в Белгородской области сократилось. Если в 2017 году таких насчитывалось 1232, то в 2023 году их количество снизилось до 721. Данные опубликовал «Открытый Белгород» со ссылкой на министерство соцзащиты региона.
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Дети

За пять лет в Белгородской области сократилось количество неблагополучных семей. Если в 2017 году в социально опасном положении были 1232 семьи, то в 2023 году их число уменьшилось до 721.

При этом с 2017 по 2021 год в регионе родительских прав лишили 867 белгородцев, а в период 2022–2023 гг. — 238 жителей региона. Согласно статистике, в 2017–2022 году 105 родителей лишили прав из-за домашнего насилия над детьми. Причём 44 случая дошли до уголовного дела. Остальные — административные, пояснили изданию в УМВД.

В этом году в регионе зафиксировали 22 случая неправомерных действий, которые родители совершили над несовершеннолетними детьми. В десяти случаях речь идёт об уголовном преследовании.

Также белгородцев лишали родительских прав из-за аморального образа жизни — алкоголизма и наркомании, из-за отказа от ребёнка без уважительных причин. С 2017 по 2021 год своих детей таким образом лишились 852 белгородца, а в последующие два года — 233. В соцзащите добавили, что в 2017–2021 году восстановились в родительских правах 23 жителя региона, а затем — ещё пять человек.

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#Белгородская область#Дети#Родители#Родительские права#Соцзащита#Белгород#Наталья Корявых#Неблагополучные семьи
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