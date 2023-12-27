Белгородских родителей просят по дням расписать, чем займутся их дети на каникулах

Родители белгородских школьников недовольны «вторжением в личную жизнь» детей

Некоторые родители обратились к властям и поинтересовались, до каких пор школы будут просить предоставлять информацию о том, чем их дети будут заняты во время каникул. Мать одного из учеников предложила вместо этого организовать в учреждениях бесплатный досуг для детей.

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