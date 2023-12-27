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Школьники

Белгородских родителей просят по дням расписать, чем займутся их дети на каникулах

27 декабря 2023, 09:45
Фото: 1MI
Школьники

Родители белгородских школьников недовольны «вторжением в личную жизнь» детей

Некоторые родители обратились к властям и поинтересовались, до каких пор школы будут просить предоставлять информацию о том, чем их дети будут заняты во время каникул. Мать одного из учеников предложила вместо этого организовать в учреждениях бесплатный досуг для детей.

Родители некоторых белгородских учеников недовольны «вторжением в личную жизнь детей» со стороны школ. Мать одного из учащихся обратилась к властям и поинтересовалась, до каких пор в общеобразовательных учреждениях будут просить предоставлять информацию о том, чем дети будут заниматься во время каникул.

«До каких пор школа будет засовывать свой нос в личную жизнь ребёнка, переходя все грани? С какого перепугу я должна предоставить информацию, чем будет занят мой ребёнок на зимних каникулах? Может, школа организует бесплатный досуг детям?» — интересуется белгородка.

Женщина напомнила о том, что ничего такого она писать не должна, но в школе «об этом забывают». Она также отметила, что не интересуется, чем будут заняты руководство учреждения и педагоги.

Белгородке ответил мэр Валентин Демидов. Он заявил, что будет разбираться в ситуации.

Укажите, пожалуйста, муниципалитет и номер образовательного учреждения. Буду разбираться.
Валентин Демидов

Судя по комментариям белгородцев, такие случаи — не единичны. Одна из местных жительниц написала, что такое происходит во всех городских школах. Там, по её словам, отвечают, что «это распоряжение управления образования». Женщина в связи с этим обратилась к министру образования региона Андрею Милёхину и теперь ждёт ответа.

«Хотелось бы узнать, на каком законодательном основании школа нарушает мои конституционные права на личную жизнь?» — написала вторая обратившаяся женщина.

Что касается первой жалобы, такая ситуация произошла в Белгородском районе в одной из школ Разумного.

«А вообще, как писали ранее, это во всех школах Белгородской области. Печально, что управление образования, нарушая законы, всё это творит за Вашей спиной», — ответила Демидову автор первой жалобы.

Заявление, которое выдали родителям белгородских школьниковЗаявление, которое выдали родителям белгородских школьников
Заявление, которое выдали родителям белгородских школьников
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова
«Дети находятся в ужасных условиях»: Родители — о состоянии школ под Белгородом
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#Белгородская область#Белгородский район#Школьники#Родители#Каникулы#Школы#Жалоба#Белгород#Наталья Корявых#Валентин Демидов
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