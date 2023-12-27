Белгородских родителей просят по дням расписать, чем займутся их дети на каникулах

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Родители некоторых белгородских учеников недовольны «вторжением в личную жизнь детей» со стороны школ. Мать одного из учащихся обратилась к властям и поинтересовалась, до каких пор в общеобразовательных учреждениях будут просить предоставлять информацию о том, чем дети будут заниматься во время каникул.
«До каких пор школа будет засовывать свой нос в личную жизнь ребёнка, переходя все грани? С какого перепугу я должна предоставить информацию, чем будет занят мой ребёнок на зимних каникулах? Может, школа организует бесплатный досуг детям?» — интересуется белгородка.
Женщина напомнила о том, что ничего такого она писать не должна, но в школе «об этом забывают». Она также отметила, что не интересуется, чем будут заняты руководство учреждения и педагоги.
Белгородке ответил мэр Валентин Демидов. Он заявил, что будет разбираться в ситуации.
Укажите, пожалуйста, муниципалитет и номер образовательного учреждения. Буду разбираться.
Валентин Демидов
Судя по комментариям белгородцев, такие случаи — не единичны. Одна из местных жительниц написала, что такое происходит во всех городских школах. Там, по её словам, отвечают, что «это распоряжение управления образования». Женщина в связи с этим обратилась к министру образования региона Андрею Милёхину и теперь ждёт ответа.
«Хотелось бы узнать, на каком законодательном основании школа нарушает мои конституционные права на личную жизнь?» — написала вторая обратившаяся женщина.
Что касается первой жалобы, такая ситуация произошла в Белгородском районе в одной из школ Разумного.
«А вообще, как писали ранее, это во всех школах Белгородской области. Печально, что управление образования, нарушая законы, всё это творит за Вашей спиной», — ответила Демидову автор первой жалобы.