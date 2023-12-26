В Белгородской области изменился состав эвакуационной комиссии

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В Белгородской области сменился состав эвакуационной комиссии. Соответствующее постановление опубликовали 25 декабря 2023 года.
Согласно документу, председателем комиссии назначен замгубернатора — министр земельных и имущественных отношений региона Рустэм Зайнуллин. Заместителем председателя назначили начальника управления регбезопасности Евгения Воробьёва.
Также заместителем по согласованию будет замначальника главного управления по гражданской обороне и защите населения — начальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС области Алексей Кутков. В качестве секретаря выбрали консультанта одного из отделов регионального оперштаба Юрия Дмитриенко.
В документе указана, что комиссия состоит из нескольких групп, в частности, организационно-аналитической, группы оповещения и связи, учёта эвакуируемого населения и ряда других. Подробнее ознакомиться с составом комиссии и самим документом можно по ссылке.