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Документы

В Белгородской области изменился состав эвакуационной комиссии

26 декабря 2023, 12:34
Фото: 1MI
Документы

Белгородскую эвакуационную комиссию возглавил Рустэм Зайнуллин

В регионе изменили состав эвакуационной комиссии. Соответствующее постановление 25 декабря опубликовало правительство Белгородской области.

В Белгородской области сменился состав эвакуационной комиссии. Соответствующее постановление опубликовали 25 декабря 2023 года.

Согласно документу, председателем комиссии назначен замгубернатора — министр земельных и имущественных отношений региона Рустэм Зайнуллин. Заместителем председателя назначили начальника управления регбезопасности Евгения Воробьёва.

Также заместителем по согласованию будет замначальника главного управления по гражданской обороне и защите населения — начальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС области Алексей Кутков. В качестве секретаря выбрали консультанта одного из отделов регионального оперштаба Юрия Дмитриенко.

В документе указана, что комиссия состоит из нескольких групп, в частности, организационно-аналитической, группы оповещения и связи, учёта эвакуируемого населения и ряда других. Подробнее ознакомиться с составом комиссии и самим документом можно по ссылке.

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#Белгородская область#Постановление#Документ#Белгород#Наталья Корявых#Рустэм Зайнуллин#Эвакуационная комиссия
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