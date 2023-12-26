В Белгороде за год квартиры в новостройках подорожали на 11%

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
В Белгороде за четвёртый квартал 2023 года выросли в цене как «квадрат» жилья в новостройке, так и сами квартиры. Аналогично наблюдается рост и за год в целом.
Квадратный метр в новостройке в областном центре в среднем обойдётся в 121,3 тыс. рублей. За четвёртый квартал «квадрат» вырос в цене на 5%, а за год — на 7,5%. Квартира же в новом доме стоит в среднем чуть более 7 млн рублей. За три месяца жильё подорожало на 8,5%, а за год — на 11,2%.
В Воронеже квадратный метр в новостройке стоит 113 тыс. рублей. Рост за квартал составил 15,5%, за год — 16,8%. Жильё обойдётся в 5,8 млн рублей. Стоимость за три месяца выросла на 18,6%, а за год — на 9,8%.
Рост цен на жильё зафиксировали и в Курске. За три месяца «квадрат» подорожал на 13,4%, за год — на 12,7%. Стоит квадратный метр в новом доме 97,9 тыс. рублей. Сама квартира обойдётся в почти 5,5 млн рублей. Рост за квартал составил 18,3%, а за год — 18,9%.
Наиболее низкий рост стоимости заметили в Липецке. Так, квадратный метр в новостройке там стоит почти 91 тыс. рублей. За три месяца он вырос на 3,2%. За год показатель составил 7,8%. Жильё в новостройке при этом в среднем стоит чуть более 5,5 млн рублей. За три месяца оно выросло в цене на 1,5%, а за год — на 7,6%.
Напомним, в Белгороде «квадрат» на вторичном рынке стоит около 99,7 тысячи рублей. За четыре года он вырос в цене более чем на 40 тыс. рублей.