В Белгороде за год квартиры в новостройках подорожали на 11%

Наиболее низкий рост стоимости заметили в Липецке. Так, квадратный метр в новостройке там стоит почти 91 тыс. рублей. За три месяца он вырос на 3,2%. За год показатель составил 7,8%. Жильё в новостройке при этом в среднем стоит чуть более 5,5 млн рублей. За три месяца оно выросло в цене на 1,5%, а за год — на 7,6%.