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Published Сегодня, 10:02

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Updated Сегодня, 10:04

Россельхознадзор: амброзию в новые жилые массивы завозят вместе со щебнем

Сделали ремонт — завезли амброзию: как опасный сорняк попадает на улицы белгородцев

26 декабря 2023, 10:02
Фото: 1MI

Россельхознадзор: амброзию в новые жилые массивы завозят вместе со щебнем

Об этом рассказала заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям Елена Никитина. Она также добавила, что из-за этого за последние три года на амброзию жалуются в новых жилых массивах и местах массового скопления людей.

По словам Никитиной, в настоящее время по результатам мониторинга резкого и массового увеличения карантинных вредных организмов в Белгородской области установлено не было. Всё находится в допустимых пределах.

При этом основной проблемой на территории области является путь распространения карантинных объектов при создании новой инфраструктуры.

Наша область очень благоустроена. Постоянно создаются новые рекреационные зоны, происходит ремонт автодорожного полотна, создание детских игровых площадок, мест массового отдыха населения. Всё это связано с благоустройством территории. Сейчас в большинстве случаев распространение карантинных объектов происходит через щебень. С щебнем завозятся семена амброзии. И когда создаются зоны, отсыпаются дороги или создаются другие благоустроенные места, эти семена прорастают.
Елена Никитина

Никитина добавила, что именно поэтому жалобы населения за последние три года связаны с тем, что амброзия находится в местах массового посещения людей — парки, леса, рекреационные зоны, придорожные территории, возле школ и детских садов.

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#Белгородская область#Благоустройство#Россельхознадзор#Мониторинг#Инфраструктура#Щебень#Белгород#Амброзия#Кристина Семенчук#Рекреационные зоны#Карантинные вредные организмы
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