Сделали ремонт — завезли амброзию: как опасный сорняк попадает на улицы белгородцев

Россельхознадзор: амброзию в новые жилые массивы завозят вместе со щебнем

Об этом рассказала заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям Елена Никитина. Она также добавила, что из-за этого за последние три года на амброзию жалуются в новых жилых массивах и местах массового скопления людей.