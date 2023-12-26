Пьяный белгородец угрожал своей жене убийством найденной в лесу гранатой

Белгородца осудили на полгода за угрозу убийством и незаконное хранение оружия

Инцидент произошёл летом в Валуйском городском округе. Мужчина нашёл в лесу гранату и автоматные патроны и решил незаконно хранить их у себя дома. Спустя время он начал угрожать своей жене найденной в лесу гранатой, и та решила обратиться в полицию.