Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Заключённый

Пьяный белгородец угрожал своей жене убийством найденной в лесу гранатой

26 декабря 2023, 07:00
Фото: 1MI
Заключённый

Белгородца осудили на полгода за угрозу убийством и незаконное хранение оружия

Инцидент произошёл летом в Валуйском городском округе. Мужчина нашёл в лесу гранату и автоматные патроны и решил незаконно хранить их у себя дома. Спустя время он начал угрожать своей жене найденной в лесу гранатой, и та решила обратиться в полицию.

29-летний житель Валуйского городского округа в начале июня этого года обнаружил в лесу учебно-имитационную гранату Ф-1 (УРГ) и автоматные патроны. Находку мужчина решил принести к себе домой.

В августе того же года белгородец выпил и в ходе ссоры с женой начал угрожать ей убийством, демонстрируя гранату. Женщина поверила своему мужу, поскольку считала, что граната боевая, и обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов обыскали дом и изъяли обнаруженные патроны, гранату и охотничье ружьё модели «ИжК» 16 калибра. Оказалось, что ружьё мужчина также нашёл, только ещё в 2013 году.

Валуйский районный суд вынес белгородцу приговор: ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

Белгородец нашёл схрон с оружием в лесу и спрятал у себя дома. Его осудили
Узнать подробнее
Читайте также:
Незаконно хранивший оружие белгородец едва не устроил взрыв в пятиэтажкеЖителю Владивостока пообещали заплатить за сданное оружие покойного белгородцаЗа неделю силовики изъяли у белгородцев больше 30 единиц оружия
#Белгородская область#Уголовное дело#Патроны#Угроза#Белгород#Граната#Угроза убийством#Валуйский горокруг#Незаконное хранение#Александра Склярова
Подпишитесь
Задержанный гендиректор «Белгородского цемента» больше не депутат горсовета
Сегодня, 10:14
Что известно о состоянии семи белгородцев, пострадавших от атак ВСУ?
Сегодня, 08:01
Облила шампанским и швырнула стакан: МВД проверит историю о корпоративе учителей
Сегодня, 07:34
Белгородец прямо из колонии украл деньги у экс-замглавы Росприроднадзора Митволя
Сегодня, 09:33
Мясо с африканской чумой ушло в семь регионов России с мясокомбината в Черноземье
Сегодня, 09:53
Что открыто — подорожало: ждать ли горящих туров перед самым Новым годом?
Сегодня, 09:25