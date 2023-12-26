Пьяный белгородец угрожал своей жене убийством найденной в лесу гранатой

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
29-летний житель Валуйского городского округа в начале июня этого года обнаружил в лесу учебно-имитационную гранату Ф-1 (УРГ) и автоматные патроны. Находку мужчина решил принести к себе домой.
В августе того же года белгородец выпил и в ходе ссоры с женой начал угрожать ей убийством, демонстрируя гранату. Женщина поверила своему мужу, поскольку считала, что граната боевая, и обратилась в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов обыскали дом и изъяли обнаруженные патроны, гранату и охотничье ружьё модели «ИжК» 16 калибра. Оказалось, что ружьё мужчина также нашёл, только ещё в 2013 году.
Валуйский районный суд вынес белгородцу приговор: ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении.