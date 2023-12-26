Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

«Поезд здоровья»

Поблагодарил в стихах: как «Поезд здоровья» спас белгородцу жизнь

26 декабря 2023, 06:47
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
«Поезд здоровья»

Белгородские «Поезда здоровья» возобновят работу в новом году

В регионе подвели предварительные итоги работы «Поездов здоровья». Своё состояние с их помощью проверили около 35 тыс. белгородцев из 150 населённых пунктов. В следующем году проект продолжит свою работу. Подробностями поделился губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор Вячеслав Гладков поделился предварительными итогами работы «Поездов здоровья» в Белгородской области. Всего на территории региона их работает четыре. Пока они находятся на техобслуживании, но уже после Нового года продолжат ездить по белгородским сёлам. Услугами «Поездов здоровья» воспользовались 35 тыс. белгородцев из 150 населённых пунктов.

Как поделился глава региона, были случаи, когда «поезда» фактически спасали жизни. Житель Борисовского района плохо себя чувствовал, прошёл диагностику. Как оказалось, сердце мужчины могло остановиться в любой момент. Его срочно положили в больницу. Теперь он дома, его жизни ничего не угрожает.

Надеюсь, что и в 2024 году работа медиков, которые очень душевно откликаются на все обращения сельчан, «Поезда здоровья» работают как раз в дальних сёлах, они будут сопровождаться такими положительными, душевными, тёплыми откликами.
Вячеслав Гладков

Пациент из Борисовского района поблагодарил медиков стихотворением. Фотографией отзыва губернатор поделился на своей странице в соцсети.

Напомним, ранее в течение пяти недель «Поезда здоровья» посещали 20 населённых пунктов в четырёх муниципалитетах. Они приезжали в Борисовский, Красногвардейский и Прохоровский районы, Губкинский горокруг.

благодарность медикам «Поезда здоровья» от белгородцаблагодарность медикам «Поезда здоровья» от белгородца
благодарность медикам «Поезда здоровья» от белгородца
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
«Поезда здоровья» до конца года приедут в 20 населённых пунктов Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские «Поезда здоровья» временно прекратят выезжать в населённые пунктыА был ли «Поезд здоровья»? Белгородцы пожаловались на осмотр мобильными бригадамиГладков: «Поезда здоровья» в онлайн-формате передают данные о пациентах в больницы
#Белгородская область#Медицина#Медики#Касается каждого#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Сёла#Поезда здоровья
Подпишитесь
Задержанный гендиректор «Белгородского цемента» больше не депутат горсовета
Сегодня, 10:14
Что известно о состоянии семи белгородцев, пострадавших от атак ВСУ?
Сегодня, 08:01
Облила шампанским и швырнула стакан: МВД проверит историю о корпоративе учителей
Сегодня, 07:34
Белгородец прямо из колонии украл деньги у экс-замглавы Росприроднадзора Митволя
Сегодня, 09:33
Мясо с африканской чумой ушло в семь регионов России с мясокомбината в Черноземье
Сегодня, 09:53
Что открыто — подорожало: ждать ли горящих туров перед самым Новым годом?
Сегодня, 09:25