Поблагодарил в стихах: как «Поезд здоровья» спас белгородцу жизнь

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
Губернатор Вячеслав Гладков поделился предварительными итогами работы «Поездов здоровья» в Белгородской области. Всего на территории региона их работает четыре. Пока они находятся на техобслуживании, но уже после Нового года продолжат ездить по белгородским сёлам. Услугами «Поездов здоровья» воспользовались 35 тыс. белгородцев из 150 населённых пунктов.
Как поделился глава региона, были случаи, когда «поезда» фактически спасали жизни. Житель Борисовского района плохо себя чувствовал, прошёл диагностику. Как оказалось, сердце мужчины могло остановиться в любой момент. Его срочно положили в больницу. Теперь он дома, его жизни ничего не угрожает.
Надеюсь, что и в 2024 году работа медиков, которые очень душевно откликаются на все обращения сельчан, «Поезда здоровья» работают как раз в дальних сёлах, они будут сопровождаться такими положительными, душевными, тёплыми откликами.
Вячеслав Гладков
Пациент из Борисовского района поблагодарил медиков стихотворением. Фотографией отзыва губернатор поделился на своей странице в соцсети.
Напомним, ранее в течение пяти недель «Поезда здоровья» посещали 20 населённых пунктов в четырёх муниципалитетах. Они приезжали в Борисовский, Красногвардейский и Прохоровский районы, Губкинский горокруг.