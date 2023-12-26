Поблагодарил в стихах: как «Поезд здоровья» спас белгородцу жизнь

Губернатор Вячеслав Гладков поделился предварительными итогами работы «Поездов здоровья» в Белгородской области. Всего на территории региона их работает четыре. Пока они находятся на техобслуживании, но уже после Нового года продолжат ездить по белгородским сёлам. Услугами «Поездов здоровья» воспользовались 35 тыс. белгородцев из 150 населённых пунктов.