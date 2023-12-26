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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Специалисты Россельхознадзора рассказали, как бороться с амброзией

Не нужно косить — будет хуже: как справиться с опасным растением?

26 декабря 2023, 10:07
Фото: 1MI

Специалисты Россельхознадзора рассказали, как бороться с амброзией

Косить или вырывать с корнями? А возможно, есть ещё методы борьбы с амброзией. Подробнее рассказала заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям Елена Никитина.

По её словам, амброзия даёт большое количество жизнеспособных семян, всходы которых сохраняются по некоторым научным данным до 100 лет. Причём амброзия сохраняет свою жизнеспособность абсолютно в засушливых, каменистых, песчаных почвах, не говоря о плодородных чернозёмах Белгородской области.

Специалист добавила, что основная мера борьбы с амброзией — вырывание с корнем или обработка гербицидами сплошного действия.

Если вы покосите амброзию, то через две-три недели от стебля начнут отрастать побеги, у которых период вегетации происходит в три-четыре раза быстрее, чем если бы это росло основное растение. Такое растение готово дать семена через месяц и неделю после отрастания. Поэтому кошение — это не очень эффективная мера, если только она не регулярная. Скашивать нужно раз в две-три недели.
Елена Никитина
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#Белгородская область#Борьба#Гербициды#Семена#Белгород#Амброзия#Кристина Семенчук#Растение#Обработка#Жизнеспособность
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