Не нужно косить — будет хуже: как справиться с опасным растением?

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
По её словам, амброзия даёт большое количество жизнеспособных семян, всходы которых сохраняются по некоторым научным данным до 100 лет. Причём амброзия сохраняет свою жизнеспособность абсолютно в засушливых, каменистых, песчаных почвах, не говоря о плодородных чернозёмах Белгородской области.
Специалист добавила, что основная мера борьбы с амброзией — вырывание с корнем или обработка гербицидами сплошного действия.
Если вы покосите амброзию, то через две-три недели от стебля начнут отрастать побеги, у которых период вегетации происходит в три-четыре раза быстрее, чем если бы это росло основное растение. Такое растение готово дать семена через месяц и неделю после отрастания. Поэтому кошение — это не очень эффективная мера, если только она не регулярная. Скашивать нужно раз в две-три недели.
Елена Никитина