Не нужно косить — будет хуже: как справиться с опасным растением?

По её словам, амброзия даёт большое количество жизнеспособных семян, всходы которых сохраняются по некоторым научным данным до 100 лет. Причём амброзия сохраняет свою жизнеспособность абсолютно в засушливых, каменистых, песчаных почвах, не говоря о плодородных чернозёмах Белгородской области.