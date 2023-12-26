Медиков наказали за совет беременной белгородке лечиться народными средствами

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
В Белгороде наказали медика после истории с нарушениями при оказании помощи беременной женщине. Жалоба последней подтвердилась по итогам проверки со стороны прокуратуры.
В начале декабря беременной белгородке по телефону посоветовали лечиться народными методами. Она хотела вызвать скорую, когда заболела простудой. По словам женщины, она обратилась за помощью в поликлинику №7, рассказала о своих симптомах и уточнила, что у неё десятая неделя беременности. Дежурный врач посоветовала лечиться народными методами и бросила трубку. К пациентке медик так и не приехала.
Эта история в итоге нашла подтверждение. Проверка показала факты неправомерных действий врача ОГБУЗ «Городская поликлиника г. Белгорода», уточнили в надзорном ведомстве. Дежурный врач к беременной женщине не выехал, а объективную оценку её здоровью никто не дал. Вместо этого провели консультацию по телефону.
В связи с этим главврачу медицинского учреждения внесли представление. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Пациентку же врачи осмотрели на дому, ей организовали амбулаторное лечение.
Напомним, в конце ноября белгородку с коронавирусом спустя 16 часов после родов увезли из Белгорода в Старый Оскол в ковидный центр. Мать роженицы поинтересовалась, почему в областном центре нет специальных палат.
В региональном минздраве тогда ответили, что квалифицированную помощь беременным и роженицам с признаками заболевания могут оказать в профильном инфекционном центре Старого Оскола. Там, как утверждал глава ведомства Андрей Иконников, есть все необходимые условия.