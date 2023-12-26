Медиков наказали за совет беременной белгородке лечиться народными средствами

В начале декабря беременной белгородке по телефону посоветовали лечиться народными методами. Она хотела вызвать скорую, когда заболела простудой. По словам женщины, она обратилась за помощью в поликлинику №7, рассказала о своих симптомах и уточнила, что у неё десятая неделя беременности. Дежурный врач посоветовала лечиться народными методами и бросила трубку. К пациентке медик так и не приехала.