Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Беременная

Медиков наказали за совет беременной белгородке лечиться народными средствами

26 декабря 2023, 07:48
Фото: 1MI
Беременная

Белгородская прокуратура провела проверку поликлиники из-за жалобы беременной

В начале декабря в белгородских СМИ писали о том, что беременной женщине посоветовали лечиться народными методами, когда она хотела вызвать скорую помощь при простуде. Эта история по итогам проверки подтвердилась, а врача наказали. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

В Белгороде наказали медика после истории с нарушениями при оказании помощи беременной женщине. Жалоба последней подтвердилась по итогам проверки со стороны прокуратуры.

В начале декабря беременной белгородке по телефону посоветовали лечиться народными методами. Она хотела вызвать скорую, когда заболела простудой. По словам женщины, она обратилась за помощью в поликлинику №7, рассказала о своих симптомах и уточнила, что у неё десятая неделя беременности. Дежурный врач посоветовала лечиться народными методами и бросила трубку. К пациентке медик так и не приехала.

Эта история в итоге нашла подтверждение. Проверка показала факты неправомерных действий врача ОГБУЗ «Городская поликлиника г. Белгорода», уточнили в надзорном ведомстве. Дежурный врач к беременной женщине не выехал, а объективную оценку её здоровью никто не дал. Вместо этого провели консультацию по телефону.

В связи с этим главврачу медицинского учреждения внесли представление. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Пациентку же врачи осмотрели на дому, ей организовали амбулаторное лечение.

Напомним, в конце ноября белгородку с коронавирусом спустя 16 часов после родов увезли из Белгорода в Старый Оскол в ковидный центр. Мать роженицы поинтересовалась, почему в областном центре нет специальных палат.

В региональном минздраве тогда ответили, что квалифицированную помощь беременным и роженицам с признаками заболевания могут оказать в профильном инфекционном центре Старого Оскола. Там, как утверждал глава ведомства Андрей Иконников, есть все необходимые условия.

Беременных пациенток с ковидом из Белгорода увозят в Старый Оскол? Отвечает минздрав
Узнать подробнее
Читайте также:
Беременным из Шебекинского округа предлагают рожать в БелгородеОт ковида за два года пандемии умерли 13 беременных белгородок и четверо младенцевУ беременной белгородки открылось кровотечение в поезде. Её госпитализировали в Туле
#Белгородская область#Медицина#Прокуратура#Беременная#Наказание#Жалоба#Белгород#Медик#Наталья Корявых#Проверка прокуратуры
Подпишитесь
Задержанный гендиректор «Белгородского цемента» больше не депутат горсовета
Сегодня, 10:14
Что известно о состоянии семи белгородцев, пострадавших от атак ВСУ?
Сегодня, 08:01
Облила шампанским и швырнула стакан: МВД проверит историю о корпоративе учителей
Сегодня, 07:34
Белгородец прямо из колонии украл деньги у экс-замглавы Росприроднадзора Митволя
Сегодня, 09:33
Мясо с африканской чумой ушло в семь регионов России с мясокомбината в Черноземье
Сегодня, 09:53
Что открыто — подорожало: ждать ли горящих туров перед самым Новым годом?
Сегодня, 09:25