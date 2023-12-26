«Гонконгский» грипп распространяется в России: чем опасен и как его лечить?

В России всё чаще заражаются «гонконгским» гриппом, или вирусом гриппа А. Этот штамм считается самым агрессивным, однако вирусолог Анатолий Альштейн считает, что сильных отличий между разными возбудителями гриппа почти нет. Понять, что у человека грипп, можно по высокой температуре, головной и мышечной боли, насморку, слабости, сонливости и сухому кашлю.