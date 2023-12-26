«Гонконгский» грипп распространяется в России: чем опасен и как его лечить?

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
В России всё чаще заражаются «гонконгским» гриппом, или вирусом гриппа А. Этот штамм считается самым агрессивным, однако вирусолог Анатолий Альштейн считает, что сильных отличий между разными возбудителями гриппа почти нет. Понять, что у человека грипп, можно по высокой температуре, головной и мышечной боли, насморку, слабости, сонливости и сухому кашлю.
Вирус гриппа А считается наиболее опасным, так как он склонен к непрерывным мутациям, из-за чего сформировалось множество его подтипов. Каждый год появляются новые штаммы, которые умеют обходить защиту организма, из-за чего иммунной системе постоянно приходится синтезировать новые антитела.
Всего существует шесть разновидностей гриппа: серовариант А, серовариант В, тип С, птичий и свиной гриппы и коронавирус. Эксперты советуют россиянам с симптомами гриппа оставаться дома, сразу вызвать врача и соблюдать постельный режим. Пациентам рекомендуется обильное питьё и регулярное проветривание помещений.
В последнее время количество заболевших ОРВИ и гриппом резко возросло. Так, за неделю в начале декабря заболеваемость стала выше базовой на 55%.