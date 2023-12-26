Гладков подписал документ о постановке на воинский учёт

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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В Белгородской области проведут первоначальную постановку на воинский учёт граждан 2007 года рождения. Соответствующее постановление региональное правительство опубликовало 25 декабря. Постановка будет проводиться в период с 1 января по 31 марта 2024 года.
В документе отражены составы основных и резервных комиссий по постановке на учёт. Такие соберут в каждом муниципалитете региона. В постановлении утвердили перечень медицинских организаций, где 16-летние парни пройдут обследования. В этих же учреждениях проверят молодых людей, признанных временно не годными к военной службе.
Как указано в документе, обследования будут проводить в детской областной больнице, областной психоневрологической больнице, кожвендиспансере, наркодиспансере, детской стоматологической поликлинике, противотуберкулёзном диспансере и онкодиспансере. Ещё в Белгороде в перечень включили горбольницу №2 и городскую поликлинику. В остальных муниципалитетах обследования проведут в центральных районных больницах.