Гладков подписал документ о постановке на воинский учёт

В документе отражены составы основных и резервных комиссий по постановке на учёт. Такие соберут в каждом муниципалитете региона. В постановлении утвердили перечень медицинских организаций, где 16-летние парни пройдут обследования. В этих же учреждениях проверят молодых людей, признанных временно не годными к военной службе.