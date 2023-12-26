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БНА «Траст» получил от продажи фабрики «Богатырь» свыше 1 млрд рублей

БНА «Траст» получил от продажи фабрики «Богатырь» свыше 1 млрд рублей

26 декабря 2023, 09:15
Фото: с сайта БНА «Траст»
Банк непрофильных активов «Траст» получил от продажи кондитерской фабрики «Богатырь» более 1 млрд рублей.

Актив был продан в рамках процедуры банкротства конкурсным управляющим. Цена лота по итогам открытого аукциона составила 1,2 млрд рублей. Компания передана новому владельцу — ООО УК «ТЭКС».

В лот вошли два земельных участка площадью 41,9 тыс. кв. м (с правом аренды на 49 лет) и площадью 4 тыс. кв. м (с правом собственности), а также шесть производственных и складских помещений. Фабрика расположена в Зеленограде. Имеет производственное оборудование (более 300 наименований), среди них фасовочно-упаковочные аппараты, производственные линии, котлы для пара и другое.

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