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Нож

Белгородец заплатит 1,5 млн рублей за то, что довёл приятеля до смерти

26 декабря 2023, 11:31
Фото: 1MI
Нож

Белгородец на девять лет сядет в тюрьму за убийство своего приятеля

Происшествие случилось в Старом Осколе. Между двумя мужчинами произошёл словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый достал нож и нанёс знакомому несколько ударов. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Житель Старого Оскола выпивал вместе со своим знакомым, когда между ними произошла словесная ссора. Злоумышленник вытащил из кармана складной нож и ударил приятеля по разным частям тела.

При ударе по правой ноге у потерпевшего оказалась повреждена бедренная вена. Это вызвало обильное кровотечение, а впоследствии — смерть мужчины.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным в преступлении по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Родственникам потерпевшего мужчина должен заплатить 1 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Убийство#Нож#Новости Старого Оскола#Компенсация#Александра Склярова
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