Белгородец заплатит 1,5 млн рублей за то, что довёл приятеля до смерти

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Житель Старого Оскола выпивал вместе со своим знакомым, когда между ними произошла словесная ссора. Злоумышленник вытащил из кармана складной нож и ударил приятеля по разным частям тела.
При ударе по правой ноге у потерпевшего оказалась повреждена бедренная вена. Это вызвало обильное кровотечение, а впоследствии — смерть мужчины.
Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным в преступлении по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
Родственникам потерпевшего мужчина должен заплатить 1 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.