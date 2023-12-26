Белгородец заплатит 1,5 млн рублей за то, что довёл приятеля до смерти

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным в преступлении по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»).