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Published Сегодня, 13:48

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«Звучит жизнеутверждающе»: Белгородская область рискует сорвать нацпроект

«Звучит жизнеутверждающе»: Белгородская область рискует сорвать нацпроект

25 декабря 2023, 13:48
Фото: 1MI
Вопросы возникли по капитальному ремонту объектов культуры. Ситуацию прокомментировали ответственные лица в ходе оперсовещания.

Как рассказал заместитель губернатора Андрей Милёхин, на сегодняшний день опасения вызывают два объекта культуры, на которых проходит капремонт. Один из них — это Старооскольский художественный музей.

Мы видим 95% готовности, но совершенно недопустимое кассовое освоение федеральных средств. Каковы исчерпывающие меры, чтобы мы освоили федеральные средства? Мы хорошо понимаем, каким образом формируется в дальнейшем отношение и финансирование. Деньги взамен на обязательства. Поэтому в случае неосвоения мы срываем нацпроект.
Андрей Милёхин

Региональный министр культуры Константин Курганский добавил, что исполнение показателя по вводу в эксплуатацию музея — 25 декабря. Неосвоенными остаются 6 млн рублей.

Ситуацию прокомментировал глава муниципалитета Андрей Чесноков.

На сегодняшний день из контракта в 32 млн рублей 22 млн рублей по формам оплачены. С учётом федеральных средств форма на проверке в управлении капстроительства. Видим, что те работы, которые включены в остаток, должны быть закрыты. Сейчас предпринимаем все меры для того, чтобы это случилось.
Андрей Чесноков

Подытожив вышесказанное, первый заместитель губернатора Гладский Дмитрий отметил, что «звучит жизнеутверждающе».

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#Белгородская область#Капитальный ремонт#Контракт#Нацпроект#Белгород#Кристина Семенчук#Меры#Федеральные средства#Старооскольский художественный музей
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