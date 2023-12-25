«Звучит жизнеутверждающе»: Белгородская область рискует сорвать нацпроект

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Как рассказал заместитель губернатора Андрей Милёхин, на сегодняшний день опасения вызывают два объекта культуры, на которых проходит капремонт. Один из них — это Старооскольский художественный музей.
Мы видим 95% готовности, но совершенно недопустимое кассовое освоение федеральных средств. Каковы исчерпывающие меры, чтобы мы освоили федеральные средства? Мы хорошо понимаем, каким образом формируется в дальнейшем отношение и финансирование. Деньги взамен на обязательства. Поэтому в случае неосвоения мы срываем нацпроект.
Андрей Милёхин
Региональный министр культуры Константин Курганский добавил, что исполнение показателя по вводу в эксплуатацию музея — 25 декабря. Неосвоенными остаются 6 млн рублей.
Ситуацию прокомментировал глава муниципалитета Андрей Чесноков.
На сегодняшний день из контракта в 32 млн рублей 22 млн рублей по формам оплачены. С учётом федеральных средств форма на проверке в управлении капстроительства. Видим, что те работы, которые включены в остаток, должны быть закрыты. Сейчас предпринимаем все меры для того, чтобы это случилось.
Андрей Чесноков
Подытожив вышесказанное, первый заместитель губернатора Гладский Дмитрий отметил, что «звучит жизнеутверждающе».