«Я хорошо себя вёл»: ребёнок попросил Деда Мороза починить обстрелянный дом

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Женщина опубликовала в соцсетях письмо Деду Морозу, которое написал мальчик Влад. Восьмилетний ребёнок живёт в Курске, и у него достаточно необычное желание. Летом его прабабушка, проживающая в Шебекино, лишилась дома из-за обстрелов. Женщине пришлось на время переехать в Курск.
Мальчик хочет, чтобы дом его прабабушки поскорее восстановили.
«Я очень-очень хочу, чтобы прабабушке поскорей построили дом, и мы с сестричками ездили в Шебекино, как раньше, ходили купаться на речку и в парке кормили белочек», — просит Деда Мороза Влад.
Ребёнок добавил в письме, что хорошо вёл себя в этом году и прилежно учился.