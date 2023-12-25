«Я хорошо себя вёл»: ребёнок попросил Деда Мороза починить обстрелянный дом

Мальчик попросил Деда Мороза восстановить дом его прабабушки в Шебекино

Владу восемь лет, он живёт в Курске. Из-за летних обстрелов Шебекино его прабабушка лишилась дома и переехала к ним. Однако мальчик хочет уезжать на лето к бабушке в Шебекино, поэтому попросил Деда Мороза поскорее восстановить дом.