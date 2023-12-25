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Published Сегодня, 10:33

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Updated Сегодня, 11:24

Ребёнок

«Я хорошо себя вёл»: ребёнок попросил Деда Мороза починить обстрелянный дом

25 декабря 2023, 10:33
Фото: Midjourney
Ребёнок

Мальчик попросил Деда Мороза восстановить дом его прабабушки в Шебекино

Владу восемь лет, он живёт в Курске. Из-за летних обстрелов Шебекино его прабабушка лишилась дома и переехала к ним. Однако мальчик хочет уезжать на лето к бабушке в Шебекино, поэтому попросил Деда Мороза поскорее восстановить дом.
Сюжет
Дети

Женщина опубликовала в соцсетях письмо Деду Морозу, которое написал мальчик Влад. Восьмилетний ребёнок живёт в Курске, и у него достаточно необычное желание. Летом его прабабушка, проживающая в Шебекино, лишилась дома из-за обстрелов. Женщине пришлось на время переехать в Курск.

Мальчик хочет, чтобы дом его прабабушки поскорее восстановили.

«Я очень-очень хочу, чтобы прабабушке поскорей построили дом, и мы с сестричками ездили в Шебекино, как раньше, ходили купаться на речку и в парке кормили белочек», — просит Деда Мороза Влад.

Ребёнок добавил в письме, что хорошо вёл себя в этом году и прилежно учился.

Письмо ребёнкаПисьмо ребёнка
Письмо ребёнка
Фото: комментарии Вячеслава Гладкова
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#Белгородская область#Дед мороз#Дети#Шебекино#Письмо#Курск#Белгород#Александра Склярова
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