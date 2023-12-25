В Белгороде прошло итоговое заседание регионального Совета сторонников ЕР

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Открыл заседание председатель регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» Иван Кулабухов, который обозначил ключевые вопросы повестки дня — итоги работы по направлениям: дискуссионный клуб, календарь добрых дел, народная программа партии и Центр поддержки гражданских инициатив.
«Дискуссионный клуб» является одним из основных направлений деятельности сторонников. Его задача — создать площадки для выработки рекомендаций, предложений и социальных инициатив от неравнодушных жителей нашей страны», – отметил Иван Кулабухов.
Об итогах работы «Дискуссионного клуба» рассказала исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области», член регионального совета сторонников Татьяна Бочарова. В рамках проекта прошли встречи, на которых рассмотрели проблемы и пути развития музеев в вузах и научных организациях, а также межведомственное взаимодействие по проблемам интеграции, реабилитации социализации инвалидов по зрению с Обществом слепых. Кроме того, был проведён круглый стол на тему «Местное самоуправление и права человека», приуроченный ко Дню прав человека и 30-летию Конституции РФ.
В рамках проекта «Календарь добрых дел» в течение года были проведены социальные и благотворительные акции, приуроченные к календарным датам. В День воинов-интернационалистов в формате «Диалог на равных» прошла встреча ветерана боевых действий Александра Морозова с молодежью. Ко Дню защитника Отечества в рамках акции «Медицинский десант» в военный госпиталь передали медицинские средства и угощения.
Председатель Белгородского областного объединения организаций профсоюзов, член регионального совета сторонников Николай Шаталов рассказал о работе по общественному контролю за реализацией народной программы.
«Сторонники уделяют особое внимание тем переменам, которые проходят в рамках народной программы и приоритетных на территории региона партийных проектов „Единой России“: „Городская среда“, „Новая школа“, „Безопасные дороги“, „Культура малой Родины“ и „Детский спорт“. Только за этот год 568 сторонников приняли участие в 232 мониторинговых мероприятиях», — отметил Николай Шаталов.
В рамках работы Центра поддержки гражданских инициатив сторонники запустили Всероссийский конкурс гражданских инициатив, цель которого — выявление и поддержка лучших НКО и лидеров общественных проектов, направленных на помощь людям и развитие России.
О задачах Регионального совета сторонников «Единой России» на 2024 год рассказал Иван Кулабухов. Он отметил, что крайне важно сохранить высокие темпы прироста числа сторонников партии, вовлекать в деятельность всё больше активных жителей региона, продолжить качественную реализацию ключевых направлений работы и проводить мероприятия по тем направлениям, запрос на которые идёт от самих белгородцев.
«У нас есть потенциал для привлечения новых сторонников и необходимо продолжить эту работу в следующем году», — отметил он.
Институт сторонников ежегодно развивается. За последний год их число в регионе увеличилось более чем на 1500 человек и составляет порядка 10 000 сторонников. В их числе — представители общественных организаций, участники партийных проектов, волонтеры, активные жители.