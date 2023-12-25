В Белгороде прошло итоговое заседание регионального Совета сторонников ЕР

Об итогах работы «Дискуссионного клуба» рассказала исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области», член регионального совета сторонников Татьяна Бочарова. В рамках проекта прошли встречи, на которых рассмотрели проблемы и пути развития музеев в вузах и научных организациях, а также межведомственное взаимодействие по проблемам интеграции, реабилитации социализации инвалидов по зрению с Обществом слепых. Кроме того, был проведён круглый стол на тему «Местное самоуправление и права человека», приуроченный ко Дню прав человека и 30-летию Конституции РФ.