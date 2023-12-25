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Published Сегодня, 18:03

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Updated Сегодня, 18:05

Руководитель «Спецсвязи» рассказал о ключевых направлениях будущей деятельности

Руководитель «Спецсвязи» рассказал о ключевых направлениях будущей деятельности

25 декабря 2023, 18:03
Глава ФГУП «Главный центр специальной связи» («Спецсвязь») Иван Гайченя рассказал о работе предприятия в текущем году и поделился планами на будущее.

Он отметил увеличение показателей по всем направлениям деятельности организации за неполные 12 месяцев. Прирост по выручке ожидается на уровне 16,8% по сравнению с предыдущим годом. Она, предположительно, составит около 2 миллиардов рублей. Это позволило расширить транспортный парк предприятия почти на 15%. Также увеличились производительность труда и заработная плата сотрудников, пишет newsnn.ru.

В настоящее время «Спецсвязь» является лидером в области доставки специальной корреспонденции, опасных грузов, денежной наличности, грузов оборонно-промышленного назначения, медицинских препаратов и драгоценных металлов на всей территории России и стран СНГ. Большую часть перевозок составляют отправления государственной важности. В настоящее время организация имеет 77 управлений, 138 отделений и пунктов по всей стране.

По словам Гайчени, в 2023 году увеличилась доля международных грузоперевозок и укрепились взаимоотношения с зарубежными партнерами в Азии, Африке, развивались транспортные коридоры в Каспийском и Чёрном морях. Это стало приоритетными задачами и на будущий год.

Он также отметил, что в планах организации — пополнение парка беспилотным транспортом. Организация также активно работает над цифровизацией и улучшением сервисов. Например, новый проект «Защищенная сеть» позволяет передавать конфиденциальную информацию по зашифрованным каналам связи, используя отечественное оборудование. При этом документы с информацией государственной важности передаются только в бумажном виде.

Гайченя также рассказал о доставке посылок в самые отдаленные и сложнодоступные места, включая населенные пункты с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

В следующем году организация в очередной раз получит заказ на своевременную доставку бюллетеней на избирательные участки от ЦИК. Об этом пишет kp.ru.

В заключение Гайченя отметил, что организация ставит перед собой амбициозные задачи на 2024 год, в том числе повышение основных показателей экономической эффективности деятельности.

#Общество
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