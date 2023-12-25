Руководитель «Спецсвязи» рассказал о ключевых направлениях будущей деятельности

Он отметил увеличение показателей по всем направлениям деятельности организации за неполные 12 месяцев. Прирост по выручке ожидается на уровне 16,8% по сравнению с предыдущим годом. Она, предположительно, составит около 2 миллиардов рублей. Это позволило расширить транспортный парк предприятия почти на 15%. Также увеличились производительность труда и заработная плата сотрудников, пишет newsnn.ru.