Руководитель «Спецсвязи» рассказал о ключевых направлениях будущей деятельности

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Он отметил увеличение показателей по всем направлениям деятельности организации за неполные 12 месяцев. Прирост по выручке ожидается на уровне 16,8% по сравнению с предыдущим годом. Она, предположительно, составит около 2 миллиардов рублей. Это позволило расширить транспортный парк предприятия почти на 15%. Также увеличились производительность труда и заработная плата сотрудников, пишет newsnn.ru.
В настоящее время «Спецсвязь» является лидером в области доставки специальной корреспонденции, опасных грузов, денежной наличности, грузов оборонно-промышленного назначения, медицинских препаратов и драгоценных металлов на всей территории России и стран СНГ. Большую часть перевозок составляют отправления государственной важности. В настоящее время организация имеет 77 управлений, 138 отделений и пунктов по всей стране.
По словам Гайчени, в 2023 году увеличилась доля международных грузоперевозок и укрепились взаимоотношения с зарубежными партнерами в Азии, Африке, развивались транспортные коридоры в Каспийском и Чёрном морях. Это стало приоритетными задачами и на будущий год.
Он также отметил, что в планах организации — пополнение парка беспилотным транспортом. Организация также активно работает над цифровизацией и улучшением сервисов. Например, новый проект «Защищенная сеть» позволяет передавать конфиденциальную информацию по зашифрованным каналам связи, используя отечественное оборудование. При этом документы с информацией государственной важности передаются только в бумажном виде.
Гайченя также рассказал о доставке посылок в самые отдаленные и сложнодоступные места, включая населенные пункты с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.
В следующем году организация в очередной раз получит заказ на своевременную доставку бюллетеней на избирательные участки от ЦИК. Об этом пишет kp.ru.
В заключение Гайченя отметил, что организация ставит перед собой амбициозные задачи на 2024 год, в том числе повышение основных показателей экономической эффективности деятельности.