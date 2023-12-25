При непогоде белгородцы будут получать рассылку об изменениях в расписании автобусов

В рамках информирования будет производиться следующее взаимодействие: сотрудник министерства автомобильных дорог и транспорта заблаговременно на основании метеопрогноза принимает решение о выделении дополнительных автобусов на маршрутах и подаёт заявку на информирование в управление ГОЧС по Белгородской области. Далее сотрудник МЧС передаёт данные операторам сотовой связи, которые рассылают СМС по выделенным зонам.