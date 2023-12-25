bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря 2023, 13:29

Published 25 декабря 2023, 13:29

Modified 25 декабря 2023, 13:31

Updated 25 декабря 2023, 13:31

При непогоде белгородцы будут получать рассылку об изменениях в расписании автобусов

При непогоде белгородцы будут получать рассылку об изменениях в расписании автобусов

25 декабря 2023, 13:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Автобусы
Информирование будет начинаться за два часа до прибытия дополнительных автобусов. Об этом сообщил министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков.

В ходе оперсовещания чиновник представил сервис по оповещению населения об изменениях в расписании общественного транспорта.

Совместно с министерством автомобильных дорог и транспорта и управления ГОЧС проработан вопрос об оповещении населения об изменениях расписания общественного транспорта во время большого снегопада.
Сергей Четвериков

Четвериков добавил, что определены места и проблемные остановки, где необходимо проводить оповещение о запуске дополнительных автобусов. Подробнее на фото:

Чиновник отметил, что согласно техвозможности операторов сотовой связи, радиус оповещения составляет минимум 4 км.

Реализовать данную возможность позволило подписанное соглашение между МЧС России по Белгородской области и министерством автомобильных дорог и транспорта в феврале 2023 года.
Сергей Четвериков

В рамках информирования будет производиться следующее взаимодействие: сотрудник министерства автомобильных дорог и транспорта заблаговременно на основании метеопрогноза принимает решение о выделении дополнительных автобусов на маршрутах и подаёт заявку на информирование в управление ГОЧС по Белгородской области. Далее сотрудник МЧС передаёт данные операторам сотовой связи, которые рассылают СМС по выделенным зонам.

Информирование начинается за два часа до прибытия дополнительных автобусов. Информирование проведут, когда погодные условия будут настолько критичны, что необходимо будет выделение дополнительных маршрутов.
Сергей Четвериков
После морозов и сильного снегопада на Белгородскую область идут потепление и дожди
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителям Черноземья поднял настроение мальчик, гладивший бездомных собак в снегопад«Протоптали сами»: жители Белгородской области «расчехляют» лопаты из-за снегопадаСугробы в Белгородской области не уменьшатся: снегопад в регионе продолжится
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Снегопад#Автобусы#Оповещение#Белгород#Информирование#Изменения в расписании#Управление ГОЧС#Министр цифрового развития
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика