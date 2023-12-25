При непогоде белгородцы будут получать рассылку об изменениях в расписании автобусов

Posted 25 декабря 2023, 13:29
Published 25 декабря 2023, 13:29
Modified 25 декабря 2023, 13:31
Updated 25 декабря 2023, 13:31
В ходе оперсовещания чиновник представил сервис по оповещению населения об изменениях в расписании общественного транспорта.
Совместно с министерством автомобильных дорог и транспорта и управления ГОЧС проработан вопрос об оповещении населения об изменениях расписания общественного транспорта во время большого снегопада.
Сергей Четвериков
Четвериков добавил, что определены места и проблемные остановки, где необходимо проводить оповещение о запуске дополнительных автобусов. Подробнее на фото:
Чиновник отметил, что согласно техвозможности операторов сотовой связи, радиус оповещения составляет минимум 4 км.
Реализовать данную возможность позволило подписанное соглашение между МЧС России по Белгородской области и министерством автомобильных дорог и транспорта в феврале 2023 года.
Сергей Четвериков
В рамках информирования будет производиться следующее взаимодействие: сотрудник министерства автомобильных дорог и транспорта заблаговременно на основании метеопрогноза принимает решение о выделении дополнительных автобусов на маршрутах и подаёт заявку на информирование в управление ГОЧС по Белгородской области. Далее сотрудник МЧС передаёт данные операторам сотовой связи, которые рассылают СМС по выделенным зонам.
Информирование начинается за два часа до прибытия дополнительных автобусов. Информирование проведут, когда погодные условия будут настолько критичны, что необходимо будет выделение дополнительных маршрутов.
Сергей Четвериков