Появится ли «Школа бизнеса» в Белгородской области для начинающих предпринимателей?

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
По словам губернатора, «Школа бизнеса» может стать следующим этапом после конкурса «Новые возможности» и проекта «Ты в деле».
Мне кажется, что в этом большой смысл есть. Видим большой запрос со стороны людей, начинающих предпринимателей. Мы должны постараться на него ответить. В каком формате? Я бы посмотрел сначала лучшие практики, которые существуют в стране. Перед тем, как создавать что-то своё, я бы посмотрел на успешные практики, а потом адаптировал бы под наши возможности.
Вячеслав Гладков
Гладский отметил, что региональные власти ещё не прорабатывали потенциал взаимодействия с крупными банками.
В этом у них есть прямой коммерческий интерес. Для них каждый субъект предпринимательства, который развивается, автоматически становится комплексным клиентом. Было бы правильно не позднее чем в январе следующего года провести взаимодействие со всеми крупными банками на предмет возможной организации с ними сопровождения предпринимательской деятельности.
Дмитрий Гладский