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Published Сегодня, 09:52

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Белгородские власти обсудили открытие «Школы бизнеса»

Появится ли «Школа бизнеса» в Белгородской области для начинающих предпринимателей?

25 декабря 2023, 09:52
Фото: Midjourney

Белгородские власти обсудили открытие «Школы бизнеса»

В ходе оперсовещания власти обсудили перспективу открытия «Школы бизнеса» в регионе. Своим мнением поделился глава региона Вячеслав Гладков и его заместитель Дмитрий Гладский.

По словам губернатора, «Школа бизнеса» может стать следующим этапом после конкурса «Новые возможности» и проекта «Ты в деле».

Мне кажется, что в этом большой смысл есть. Видим большой запрос со стороны людей, начинающих предпринимателей. Мы должны постараться на него ответить. В каком формате? Я бы посмотрел сначала лучшие практики, которые существуют в стране. Перед тем, как создавать что-то своё, я бы посмотрел на успешные практики, а потом адаптировал бы под наши возможности.
Вячеслав Гладков

Гладский отметил, что региональные власти ещё не прорабатывали потенциал взаимодействия с крупными банками.

В этом у них есть прямой коммерческий интерес. Для них каждый субъект предпринимательства, который развивается, автоматически становится комплексным клиентом. Было бы правильно не позднее чем в январе следующего года провести взаимодействие со всеми крупными банками на предмет возможной организации с ними сопровождения предпринимательской деятельности.
Дмитрий Гладский
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#Белгородская область#Белгород#Кристина Семенчук#Школа бизнеса#Новые возможности#Начинающие предприниматели#Лучшие практики#Взаимодействие с крупными банками
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