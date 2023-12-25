Новогоднее чудо: полицейские вернули белгородцам потерявшуюся Алюшу

Белгородские полицейские вернули хозяевам заблудившуюся хаски

Собака заигралась и убежала далеко от дома. Она металась по дороге от одной машины к другой в поисках хозяев. На помощь в итоге пришли автоинспекторы, патрулировавшие улицы, сообщили в пресс-службе белгородского управления МВД.