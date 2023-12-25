Новогоднее чудо: полицейские вернули белгородцам потерявшуюся Алюшу

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:01
На дороге в Белгородской области заметили хаски. Собака металась от одного автомобиля к другому в поисках помощи.
Молодую собаку заметили автоинспекторы, которые в тот день патрулировали улицы. Сотрудники ГИБДД заметили, что на ошейнике хаски был номер и имя владельца животного.
Экипаж позвонил по указанному телефону. Хозяин оперативно приехал и забрал потерявшееся животное. Мужчина рассказал, что кличка хаски — Алюша, она заигралась и убежала далеко от дома.
Белгородец поблагодарил полицейских за спасение члена семьи.