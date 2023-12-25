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Полицейские вернули потерявшуюся хаски

Новогоднее чудо: полицейские вернули белгородцам потерявшуюся Алюшу

25 декабря 2023, 11:00
Фото: УМВД России по Белгородской области
Полицейские вернули потерявшуюся хаски

Белгородские полицейские вернули хозяевам заблудившуюся хаски

Собака заигралась и убежала далеко от дома. Она металась по дороге от одной машины к другой в поисках хозяев. На помощь в итоге пришли автоинспекторы, патрулировавшие улицы, сообщили в пресс-службе белгородского управления МВД.

На дороге в Белгородской области заметили хаски. Собака металась от одного автомобиля к другому в поисках помощи.

Молодую собаку заметили автоинспекторы, которые в тот день патрулировали улицы. Сотрудники ГИБДД заметили, что на ошейнике хаски был номер и имя владельца животного.

Экипаж позвонил по указанному телефону. Хозяин оперативно приехал и забрал потерявшееся животное. Мужчина рассказал, что кличка хаски — Алюша, она заигралась и убежала далеко от дома.

Белгородец поблагодарил полицейских за спасение члена семьи.

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#Общество#Белгородская область#Гибдд#Красная Яруга#Инна Рогова#Белгород#Хаски
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