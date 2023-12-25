Не впервые: белгородцы испортили украшенную уличную новогоднюю ёлку

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
18 декабря в микрорайоне № 10 установили новогоднюю ёлку. Украшали её сотрудники управы, школы № 42, а также воспитатели детсада № 89.
Впрочем, в целости ёлка простояла недолго. Спустя несколько дней праздничное оформление ёлки пострадало. Неизвестные порвали одну гирлянду, а вторую украли, сняли с дерева 14 шаров.
Как рассказал глава управы № 6 Василий Большанин, такая проблема происходит не впервые. По его словам, игрушки крадут почти каждый год. Так, после прошедших праздников осталось только семь игрушек — пришлось покупать новые.
К 22 декабря ситуация улучшилась. Своими игрушками поделились неравнодушные белгородцы.
Напомним, что в начале года в парке в Прохоровском районе украли светящихся оленей. Как оказалось, фигуры увезли парень и девушки. По факту кражи возбуждали уголовное дело.