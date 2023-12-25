Не впервые: белгородцы испортили украшенную уличную новогоднюю ёлку

Белгородцы украли с уличной новогодней ёлки гирлянду и 14 шаров

Ёлку в микрорайоне № 10 установили на минувшей неделе, но в сохранности она простояла недолго. Спустя несколько дней горожане сняли игрушки, а также украли и порвали гирлянды. По словам главы управы, такое происходит не первый год, пишет «Белгород-медиа».