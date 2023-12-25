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Published Сегодня, 11:32

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Updated Сегодня, 11:41

Ёлка

Не впервые: белгородцы испортили украшенную уличную новогоднюю ёлку

25 декабря 2023, 11:32
Фото: 1MI
Ёлка

Белгородцы украли с уличной новогодней ёлки гирлянду и 14 шаров

Ёлку в микрорайоне № 10 установили на минувшей неделе, но в сохранности она простояла недолго. Спустя несколько дней горожане сняли игрушки, а также украли и порвали гирлянды. По словам главы управы, такое происходит не первый год, пишет «Белгород-медиа».
Сюжет
Кража

18 декабря в микрорайоне № 10 установили новогоднюю ёлку. Украшали её сотрудники управы, школы № 42, а также воспитатели детсада № 89.

Впрочем, в целости ёлка простояла недолго. Спустя несколько дней праздничное оформление ёлки пострадало. Неизвестные порвали одну гирлянду, а вторую украли, сняли с дерева 14 шаров.

Как рассказал глава управы № 6 Василий Большанин, такая проблема происходит не впервые. По его словам, игрушки крадут почти каждый год. Так, после прошедших праздников осталось только семь игрушек — пришлось покупать новые.

К 22 декабря ситуация улучшилась. Своими игрушками поделились неравнодушные белгородцы.

Напомним, что в начале года в парке в Прохоровском районе украли светящихся оленей. Как оказалось, фигуры увезли парень и девушки. По факту кражи возбуждали уголовное дело.

Пострадавшая ёлкаПострадавшая ёлка
Пострадавшая ёлка
Фото: «Белгород-Медиа»
В Белгородской области молодёжь прихватила с набережной новогодних светящихся оленей
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