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Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

В Белгородской области намерены разработать программу борьбы с половодьем

«Не хватало ещё проблемы с половодьем весной»: Гладков высказался о подтоплении домов

25 декабря 2023, 05:39
Фото: Midjourney

В Белгородской области намерены разработать программу борьбы с половодьем

В ходе оперсовещания власти рассмотрели вопрос о подтоплении домов в Бирюче Красногвардейского района из-за наполнения реки. Глава муниципалитета Галина Руденко рассказала о текущей ситуации.

В субботу, 23 декабря, спасатели-взрывотехники вместе с военными подорвали ледовые участки на реке, из-за которых затопило подвалы вместе с участками порядка 50 домов в Бирюче Красногвардейского района. Также, чтобы исправить ситуацию, спасатели подняли шлюзы ниже по течению, поставили метки и устранили два затора на реке, пробив лёд.

25 декабря стало известно, что уровень воды в реке снизился на 14 см, но, по словам Руденко, в домах ситуация пока не изменилась.

Глава региона Вячеслав Гладков дал поручение министру природопользования Роману Татаринцеву и своему заместителю Сергею Довгалюку подготовить проектное решение по отводу воды для снижения в будущих периодах негативных воздействий от разлива реки.

Если есть проблема с тем, что водоотводные мероприятия не проводятся уже около десятков лет, мы их должны восстановить, обеспечив безопасность людей. Знаю, что такая проблема есть по многим населённым пунктам, в том числе по Белгороду. Не хватало к тем проблемам, которые есть, ещё и системный вопрос, связанный с весенним половодьем.
Вячеслав Гладков

Гладков поручил подготовить актуализированную сводную справку по текущей ситуации, а также рассмотреть вопрос по поводу разработки комплексной программы. Предложения обсудят уже после Нового года.

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#Красногвардейский район#Спасатели#Подтопление#Уровень воды#Дома#Белгород#Кристина Семенчук#Взрывотехники
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