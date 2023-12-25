«Не хватало ещё проблемы с половодьем весной»: Гладков высказался о подтоплении домов

В субботу, 23 декабря, спасатели-взрывотехники вместе с военными подорвали ледовые участки на реке, из-за которых затопило подвалы вместе с участками порядка 50 домов в Бирюче Красногвардейского района. Также, чтобы исправить ситуацию, спасатели подняли шлюзы ниже по течению, поставили метки и устранили два затора на реке, пробив лёд.