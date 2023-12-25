ГТЛК: Программа льготного лизинга обеспечит потребность в БАС

Глава ГТЛК Евгений Дитрих подчеркнул, что производителям следует готовиться к реализации программы, акцентируя внимание на увеличении локализации и унификации компонентов. В настоящее время в России нет общего списка комплектующих, из которых можно было бы собрать основу для любого беспилотника. Это приводит к единичному производству компонентов, высоким ценам и проблемам с запасными частями для ремонта.