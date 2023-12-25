ГТЛК: Программа льготного лизинга обеспечит потребность в БАС

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Несколько месяцев интенсивной работы позволили разработать и утвердить Национальный проект по развитию беспилотной авиации, а также План первоочередных действий для его выполнения, пишет mkset.ru.
Этот проект также получил рекордные бюджетные средства в размере 48 млрд рублей из федерального бюджета на 2024 год.
Для удовлетворения потребностей на федеральном и региональном уровнях был разработан План государственного гражданского заказа (План ГГЗ) на закупку беспилотных авиационных систем и услуг, использующих беспилотные авиационные системы. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) назначена базовым поставщиком в рамках этого плана.
Кроме того, ГТЛК разработала программу льготного лизинга беспилотных авиационных систем (БАС), которая начнет действовать в начале 2024 года. Такие меры по стимулированию спроса не только смогут удовлетворять растущую потребность в беспилотных авиационных системах, но также поспособствуют развитию производства, поскольку при увеличении объемов производства снижается стоимость компонентов и продукции.
«Правительство России 21 декабря распорядилось выделить на реализацию программы 2,5 млрд рублей только на 2024 год, и еще 600 млн рублей ГТЛК привлечет с финансового рынка. Планируем в будущем году поставить в лизинг свыше 400 беспилотников по льготным ставкам от 3,5%», — добавил Евгений Дитрих.
Глава ГТЛК Евгений Дитрих подчеркнул, что производителям следует готовиться к реализации программы, акцентируя внимание на увеличении локализации и унификации компонентов. В настоящее время в России нет общего списка комплектующих, из которых можно было бы собрать основу для любого беспилотника. Это приводит к единичному производству компонентов, высоким ценам и проблемам с запасными частями для ремонта.
«Первоочередная задача — унифицировать компонентную базу. Чтобы по принципу конструктора, как лего, можно было собрать любой дрон под запрос клиента. Или же доработать узлы — сделать более мощный двигатель или более емкую, но легкую батарею, которая подойдет не к одной-единственной модели, а будет универсальной», — добавил Евгений Дитрих.