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Гладков назвал работу правительства с федминистерствами неудовлетворительной

Гладков назвал работу правительства с федминистерствами неудовлетворительной

25 декабря 2023, 05:21
Фото: 1MI
Из 86 соглашений подписано только 17. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что тот бюджет, который был утверждён, должны уже были расторговать.

В ходе оперсовещания глава региона сообщил, что региональные власти не очень хорошо выполняют свои обязанности в части заключения соглашений с федеральными министерствами. Из 86 заключено 17.

Гладков обратился к министрам и заместителям губернатора, а также главам, сообщив, что предстоит провести совещание по контролю за размещением и заключением контрактов на 2024 год в рамках трёхлетнего бюджета.

У вас уже по утверждённому трёхлетнему бюджету должны быть заключены контракты. Тот бюджет, который рассматривается депутатами облдумы, это уже другая история. Но то, что утверждено, уже должно быть расторговано.
Вячеслав Гладков

Глава региона добавил, что соглашения уже должны быть подписаны, работа ведётся, «но неудовлетворительно».

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#Белгородская область#Депутаты#Правительство#Бюджет#Контракты#Белгород#Кристина Семенчук#Гладков#Региональные власти#Оперсовещание#Заместители губернатора#Федминистерства
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