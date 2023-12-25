Гладков назвал работу правительства с федминистерствами неудовлетворительной

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
В ходе оперсовещания глава региона сообщил, что региональные власти не очень хорошо выполняют свои обязанности в части заключения соглашений с федеральными министерствами. Из 86 заключено 17.
Гладков обратился к министрам и заместителям губернатора, а также главам, сообщив, что предстоит провести совещание по контролю за размещением и заключением контрактов на 2024 год в рамках трёхлетнего бюджета.
У вас уже по утверждённому трёхлетнему бюджету должны быть заключены контракты. Тот бюджет, который рассматривается депутатами облдумы, это уже другая история. Но то, что утверждено, уже должно быть расторговано.
Вячеслав Гладков
Глава региона добавил, что соглашения уже должны быть подписаны, работа ведётся, «но неудовлетворительно».