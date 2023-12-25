Posted 25 декабря 2023,, 09:14
Published 25 декабря 2023,, 09:14
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Феликс Евтушенков работал в инвесткомпании с самыми различными отраслями, также участвовал в развитии российского телеком-гиганта. В настоящее время Феликс Евтушенков сконцентрирован на венчурных инвестициях и реализации программ социальной благотворительности.
Феликс Евтушенков вспоминает, что детские годы он проводил так же, как и остальные мальчишки — не всегда был примерным учеником, любил гулять с друзьями и увлекался спортом. Для занятий Евтушенков Феликс выбрал хоккейную спортивную секцию, также занимался борьбой. Интерес к спорту он сохранил и по сей день.
В 2000-м году Феликс Владимирович Евтушенков по окончании школы поступил в один из первых в стране негосударственных вузов — Институт международного права и экономики имени Грибоедова. Выбранная специальность — юриспруденция.
В 2013 году Феликс Евтушенков стал обладателем второго высшего образования. Он окончил РГУ нефти и газа имени Губкина по специальности менеджер нефтегазового предприятия. Цель — получить навыки управления предприятиями нефтегазового комплекса.
Феликс Евтушенков достаточно рано заинтересовался рыночной экономикой и инвестиционным бизнесом.
Евтушенков Феликс Владимирович еще в годы учебы начал строить свою карьеру. Причем сразу зарекомендовал себя как ответственный и увлеченный специалист.
В 1999 году Феликс Евтушенков в АФК «Система» получил первую должность. Сначала топ-менеджер помогал инвесткоманде компании. Затем Феликс Евтушенков и АФК «Система» развивали дочернюю структуру, которая специализировалась на строительстве и реализации недвижимости. В 2006 году при Феликсе Евтушенкове компания стала первым из российских девелоперов, кому удалось успешно провести размещение своих акций на иностранной фондовой бирже
С 2008 года уже получивший значительный опыт Феликс Евтушенков в АФК «Система» стал участвовать и в реализации других проектов. На тот момент активно развивались потребительские направления бизнеса — сеть частных медицинских центров, самый крупный отечественный ритейлер на рынке детских товаров, туристические фирмы, финансовые организации. Некоторые решения стали революционными для своего времени.
Так, в 2009 году сеть частных клиник первой в России начала проводить научные исследования и вести разработки новых методов лечения. Немало усилий для воплощения такого ресурсоемкого проекта приложил и Феликс Евтушенков. АФК «Система» и ее медицинское подразделение стали разрабатывать и внедрять последние медтехнологии, а также вести консультативную работу в профессиональном сообществе на базе собственных центров. Также в этот период было продолжено расширение сети медцентров в регионах страны, а главное — были открыты многопрофильные стационары и хирургические центры, впервые в РФ были предложены пациентам широкие программы экспресс-диагностики. Кроме того, компания одной из первых в стране стала практиковать лечение редких заболеваний у взрослых и детей.
В начале XXI века Феликс Евтушенков и АФК «Система» вложили немало средств и усилий в модернизацию и развитие самого крупного отечественного ритейлера детских товаров. В результате в 2011 году сеть магазинов вышла на международный рынок, а также запустила собственный интернет-магазин. А в 2015 году сеть запустила в эксплуатацию самый крупный логистический центр в РФ, который специализируется на детских товарах.
Также в конце 2000-х произошли значительные изменения в туристическом секторе финансовой корпорации, непосредственное участие в реструктуризации принял и Феликс Евтушенков. АФК «Система» с его помощью консолидировала в единый дивизион разрозненные активы в области туроператорского бизнеса. Подразделение включило в себя несколько наиболее крупных игроков туристического рынка страны. Помимо этого, была проведена процедура централизации управления сетью фирменных отелей на территории России.
Летом 2019 года Евтушенков Феликс Владимирович присоединился к руководящему органу одной из ведущих телекоммуникационных компаний страны. Феликс Владимирович Евтушенков стал играть важную роль в расширении спектра услуг и сервисов телеком-оператора, способствуя его постепенному превращению в IT-корпорацию. Процессы преобразования начались еще в середине 2010-х годов, когда телеком-компания столкнулась с распространенной для сотовых операторов проблемой — падением доходов от предоставления мобильной голосовой и интернет-связи. В настоящее время IT-гигант с помощью в том числе Евтушенкова Феликса активно развивает свою экосистему, придавая этой задаче высший приоритет. Расширение линейки экосистемных продуктов не только создает новые источники дохода, но и привлекает все большее количество лояльных пользователей компании.
Феликс Владимирович Евтушенков был среди тех, кто реализовывал существенные изменения в организационной структуре телекоммуникационного оператора. В 2021 году стартовал обширный процесс диверсификации компании, при котором непрофильные направления были выделены в самостоятельные подразделения и компании. Созданы подразделения по кредитным и финансовым проектам, сектор digital-мультимедиа и цифровые сервисы, объединенные в экосистему приложений и IT-решений. В экспертной среде отмечали, такой подход способствует укреплению лояльности текущих клиентов и привлечению новых.
Руководство компании видит широкие перспективы в масштабировании спектра финансовых услуг с использованием инноваций, разрабатываемых в рамках собственной банковской инфраструктуры. Также многообещающими с точки расширения лояльной аудитории смотрятся следующие IT-сервисы: цифровое телевидение и медиапроизводство. Расширение покрытия и модернизация сети сотовой связи при этом все так же остается в числе приоритетных направлений развития.
Евтушенков Феликс Владимирович помогал трансформировать телекоммуникационную корпорацию в многоотраслевую IT-структуру. Эта стратегия уже привела к увеличению прибыли компании от новых подразделений. Ребрендинг корпорации, начатый в 2023 году, также направлен на привлечение новых клиентов.
Евтушенков Феликс Владимирович вместе с управленческой командой IT-корпорации принял участие в выводе на рынок двух новых медиаплатформ: сервиса для геймерского видеостриминга и онлайн-кинотеатра. Интернет-платформа, предназначенная для киберспортсменов, геймеров и их последователей, была запущена в 2019 году. Сервис позволяет вести прямые эфиры с помощью самых разных мультимедийных устройств — от игровых приставок до смартфонов — и предлагает выгодную систему монетизации и пожертвований для стримеров.
Онлайн-кинотеатр с лицензированными фильмами был запущен в 2021-м и благодаря оригинальному контенту привлек трехмиллионную аудиторию уже к началу следующего года. Глубокая интеграция с другими сервисами фирменной экосистемы и использование передовой IT-инфраструктуры делают его не только конкурентоспособным, но и дает возможность занять лидирующие позиции на рынке онлайн-медиа. Более того, по замыслу разработчиков, использование передовой информационной инфраструктуры IT-компании помогает медиаплатформе адаптироваться к потребностям и особенностям каждого пользователя. Например, специализированная система аналитики данных учитывает геопозиционирование и ежедневный график подписчика при отправке анонсов выхода новых медиапродуктов.
Венчурное инвестирование по праву считается одним из самых рискованных способов вложения средств. По статистике, три четверти такого рода проектов не окупаются, а половина стартапов сворачивается в первые пять лет своего существования. Однако Евтушенков Феликс Владимирович, будучи опытным бизнесменом, который лично принимал участие в развитии инновационных проектов с нуля, вошел в этот сегмент. Ведь предельно точный расчет, а также возможность завести стартап в питательную среду крупной IT-корпорации могут дать стабильные, предсказуемые и высокомаржинальные результаты. Для того чтобы максимально быстро выявлять наиболее многообещающие инновации и стартапы, в рамках телекоммуникационного гиганта было учреждено специализированное подразделение венчурных инвестиций. Евтушенков Феликс является одним из тех, кто помогает компании в поиске и поддержке передовых разработок.
Венчурный фонд начал свою деятельность в 2019 году. Он дает IT-стартапам шанс получить деньги на развитие, а взамен фонду передают небольшие доли в этих молодых компаниях. Феликс Евтушенков наибольшую заинтересованность проявил к финтех-проектам, стартапам в области цифровых медиа и разработкам на базе ИИ. Разумеется, наиболее привлекательными являются проекты, способные интегрироваться в уже существующую разветвленную экосистему.
Феликс Владимирович Евтушенков стал инициатором расширения финансовых возможностей фонда, чтобы увеличить объемы инвестиций в проекты, развивающие и укрепляющие на рынке уже существующие продукты. В то же время подразделение IT-корпорации, занимающееся разработками в области технологий ИИ, открыла международный инвестфонд для финансовой поддержки AI-стартапов.
Только в 2021 году фонд с участием Феликса Евтушенкова профинансировал несколько IT-проектов, включая финтех-платформу и образовательный сервис. Одной из перспективных является компания, которая разрабатывает микрочипы для «умных» бытовых приборов.
В среде специалистов по инвестиции считают, что Евтушенков Феликс Владимирович убежден, что такие вложения, несмотря на значительные риски, позволяют компании достичь небывалого уровня инноваций. Взаимовыгодное сотрудничество предполагает организацию технологической и организационной помощи многообещающим стартапам силами телекоммуникационного гиганта. Инновационные продукты логично «прогонять» через уже проработанные маркетинговые стратегии и каналы продаж, а команды разработчиков могут воспользоваться экосистемными решениями для планирования и организации бизнес-процессов.
Феликс Владимирович Евтушенков видит наиболее благоприятное будущее у интегрированных разработок с использованием ИИ. Благодаря этому в 2022 году в состав IT-корпорации был принят проект системы распознавания лиц по видео — эта платформа привлекла внимание как одна из наиболее перспективных.
В 2022 году Евтушенков Феликс консультировал организаторов сделки по приобретению образовательного онлайн-сервиса. Компания преобразовала его в масштабную платформу видеоконференцсвязи. Мощности нового ресурса предоставили корпорации возможность продемонстрировать его не только как самостоятельное решение, но также и как экосистемный продукт. К концу 2023 года функционалом новой платформы видеоконференций стали пользоваться некоторые крупные отечественные компании, а также студенческие и преподавательские коллективы нескольких вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Платформа стремительно вышла на лидирующие позиции в РФ по объему интернет-трафика на смартфонах и планшетах.
В 2022 году Евтушенков Феликс Владимирович для более широкого распределения инвестируемых средств помог IT-корпорации открыть звукозаписывающий лейбл на основе экосистемного сервиса потоковой музыки. В результате артистам получили инструментарий для поиска своего слушателя на платформе, организации промо- и концертных мероприятий.
Феликс Владимирович Евтушенков курировал работу одного из масштабных благотворительных фондов. Организация и сейчас покрывает денежные расходы всевозможных инициатив, направленных на улучшение социальных условий и решение социальных проблем.
Евтушенков Феликс одобрил идеи о поддержке добровольческого движения, о помощи тем, кто использует технологические решения в просветительских и карьерных программах.
В 2020 году при Феликсе Евтушенкове фонд запустил платформу, аккумулирующую все направления его деятельности, среди которых особое внимание уделяется подготовке специалистов. Выяснилось, что одной из основных проблем в подборе соискателя на вакансии является их недостаточная квалификация. Поэтому для школьников и учащихся профессиональных учебных заведений РФ была запущена онлайн-платформа для бесплатного дистанционного образования. Это дает возможность подросткам подключиться быстро освоить необходимые знания. В настоящее время на платформе представлены курсы, охватывающие востребованные профессии, которые позволят в будущем работать и на стройке, и в банке, а также еще в десятках сфер. В рамках проекта учащиеся могут пройти и практические курсы подготовки.
Идет и реализация благотворительных программ в области искусства и культуры, поддерживающих как отдельные учреждения, так и специализированные мероприятия. Так, например, благодаря финансовому участию фонда, был сформирована общедоступная просветительская программа для изучения русского искусства XX века.
Кроме того, благотворительная организация принимает участие в финансировании социально ориентированных НКО, которые воплощают в жизнь различные инициативы в области развития и популяризации спорта, медицинской и реабилитационной поддержки населения, а также в сфере расширения программ добровольческого движения.
В 2018 году Евтушенков Феликс поддержал организацию конкурса, целью которого был отбор и финансирование наиболее перспективных инновационных подходов к поиску пропавших людей. Сотни проектов поступали со всей России от самых разных технических и IT-специалистов. Наиболее проработанные и перспективные решения в настоящее время успешно применяются при поисково-спасательных работах в лесах. Так, уже введен в эксплуатацию уникальный комплекс, включающий в себя телекамеры и тепловизионные приборы, который помогает обнаруживать заблудившихся в лесных массивах людей. Затем пострадавшим сбрасываются радиомаяки, оснащенные кнопками вызова служб спасения. В целом такая инновация значительно облегчает поиск людей на обширных необитаемых территориях.
Феликс Евтушенков состоит в браке.