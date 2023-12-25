Евтушенков Феликс — инвестиции и благотворительность

Венчурное инвестирование по праву считается одним из самых рискованных способов вложения средств. По статистике, три четверти такого рода проектов не окупаются, а половина стартапов сворачивается в первые пять лет своего существования. Однако Евтушенков Феликс Владимирович, будучи опытным бизнесменом, который лично принимал участие в развитии инновационных проектов с нуля, вошел в этот сегмент. Ведь предельно точный расчет, а также возможность завести стартап в питательную среду крупной IT-корпорации могут дать стабильные, предсказуемые и высокомаржинальные результаты. Для того чтобы максимально быстро выявлять наиболее многообещающие инновации и стартапы, в рамках телекоммуникационного гиганта было учреждено специализированное подразделение венчурных инвестиций. Евтушенков Феликс является одним из тех, кто помогает компании в поиске и поддержке передовых разработок.