Два человека ранены после миномётного обстрела Белгородской области

Posted 25 декабря 2023, 11:54
Published 25 декабря 2023, 11:54
Modified 25 декабря 2023, 11:57
Updated 25 декабря 2023, 11:57
25 декабря под миномётный обстрел попал хутор Марьино в Шебекинском горокруге. Есть пострадавшие.
У мужчин — минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Состояние пострадавших оценивают как средней степени тяжести. Раненых доставили в горбольницу № 2 Белгорода, врачи оказывают им необходимую помощь.
Напомним, что в результате атаки дрона-камикадзе на мост в Грайворонском горокруге 23 декабря пострадали пятеро дорожников. Мужчины занимались ремонтом, когда случилось происшествие. Состояние одного из пострадавших оценили как тяжёлое, он оставался в реанимации.
Накануне, 24 декабря, ВСУ ударили по Белгородской области более 70 раз.