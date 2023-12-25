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Posted 25 декабря 2023, 11:45

Published 25 декабря 2023, 11:45

Modified 25 декабря 2023, 11:58

Updated 25 декабря 2023, 11:58

Доска

«Дети должны маркеры для доски в школу покупать?» С директором проведут беседу

25 декабря 2023, 11:45
Фото: 1MI. Доска

С директором гимназии в Белгороде проведут беседу из-за маркеров

Сюжет
Дети
Жительница города пожаловалась, что детей в их школе якобы просят самостоятельно покупать маркеры для доски, хотя на это должны выделяться средства из муниципального бюджета. Мэр Валентин Демидов пояснил, что канцелярию приобретают за бюджетные средства, а дети покупать маркеры не должны.

Белгородка заявила о том, что школа якобы просит детей за свои деньги покупать маркеры для доски.

«Мне, конечно, не жалко, но вот вопрос: в Белгороде совсем печаль с выделением средств из бюджета для учебных учреждений на такие нужды?» — задаёт вопрос женщина.

На обращение откликнулся мэр города Валентин Демидов. Он ответил, что все образовательные учреждения в полной мере обеспечены необходимыми вещами.

Образовательные учреждения города, в том числе и гимназия № 3, обеспечены канцелярскими принадлежностями, необходимыми в образовательном процессе. Любое участие в пополнении материальной базы школы является сугубо добровольным. С директором школы будет проведена разъяснительная беседа по этому вопросу.
Валентин Демидов
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#Александра Склярова#Белгородская область#Дети#Школа#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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