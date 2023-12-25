«Дети должны маркеры для доски в школу покупать?» С директором проведут беседу

Posted 25 декабря 2023, 11:45
Published 25 декабря 2023, 11:45
Modified 25 декабря 2023, 11:58
Updated 25 декабря 2023, 11:58
Белгородка заявила о том, что школа якобы просит детей за свои деньги покупать маркеры для доски.
«Мне, конечно, не жалко, но вот вопрос: в Белгороде совсем печаль с выделением средств из бюджета для учебных учреждений на такие нужды?» — задаёт вопрос женщина.
На обращение откликнулся мэр города Валентин Демидов. Он ответил, что все образовательные учреждения в полной мере обеспечены необходимыми вещами.
Образовательные учреждения города, в том числе и гимназия № 3, обеспечены канцелярскими принадлежностями, необходимыми в образовательном процессе. Любое участие в пополнении материальной базы школы является сугубо добровольным. С директором школы будет проведена разъяснительная беседа по этому вопросу.
Валентин Демидов