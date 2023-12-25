Белгородцы жаловались на качество конфет «РотФронт» и «Красный Октябрь»

Но в Роспотребнадзоре на этот раз ответили, что предостережение не предполагает каких-либо нарушений и носит информационный характер. Тем не менее, в июле 2023 года «Славянку» всё-таки проверяли, но в пробах нарушений не обнаружили. В ведомстве добавили ещё один повод для обращения — в этот раз указав, что в управление в этом же году поступали обращения от жителей на качество конфет производства ОАО «РотФронт» и ПАО «Московская кондитерская фабрика „Красный Октябрь“». А с чем связаны эти обращения — снова не пояснили.