Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Конфеты

Белгородцы жаловались на качество конфет «РотФронт» и «Красный Октябрь»

25 декабря 2023, 08:52
Фото: 1MI
Конфеты
В Роспотребнадзоре рассказали, что в этом году в ведомство от жителей региона поступали обращения на качество конфет.

Ранее Бел.Ру направляло редакционный запрос в Роспотребнадзор, чтобы выяснить, проверяют ли губернаторские сладкие подарки для детей на качество кондитерской продукции, а также были ли выявлены какие-то нарушения на производствах. В управлении ответили, что наборы от правительства не проверяли, а вот фабрике «Славянка» было сделано предостережение после обращения граждан. Чтобы узнать, с чем были связаны обращения, мы вновь отправили в ведомство письмо.

Но в Роспотребнадзоре на этот раз ответили, что предостережение не предполагает каких-либо нарушений и носит информационный характер. Тем не менее, в июле 2023 года «Славянку» всё-таки проверяли, но в пробах нарушений не обнаружили. В ведомстве добавили ещё один повод для обращения — в этот раз указав, что в управление в этом же году поступали обращения от жителей на качество конфет производства ОАО «РотФронт» и ПАО «Московская кондитерская фабрика „Красный Октябрь“». А с чем связаны эти обращения — снова не пояснили.

От «Е-шек» до абрикосовых косточек: чего не должно быть в сладких подарках для детей?
Узнать подробнее
Читайте также:
Изобличил в преступлении? За что экс-мэру Сергиенко решил отомстить его другМусор и фекалии: жители области жалуются на условия жизни в общежитии БГАУ в МайскомРоспотребнадзор назвал продукцию «Приосколья», в которой обнаружили сальмонеллу
#Белгородская область#Роспотребнадзор#Нарушения#Производство#Конфеты#Эксклюзив#Белгород#Красный октябрь#Екатерина Никулина#Сладкие подарки#РотФронт#Кондитерская продукция
Подпишитесь
Два человека ранены после миномётного обстрела Белгородской области
Сегодня, 11:54
«Это будет сложный диалог»: пострадавшим от обстрелов МСП начнут выплачивать деньги
Сегодня, 10:15
«Не вывозится мусор? Возвращайте людям деньги»: Гладков отреагировал на жалобы
Сегодня, 06:32
Белгородская область опустилась в итоговом рейтинге регионов
Сегодня, 07:15
Гладков назвал работу правительства с федминистерствами неудовлетворительной
Сегодня, 05:21
Белгородэнерго по традиции вошло в число лучших предприятий региона в области ГО и ЧС
Сегодня, 09:49