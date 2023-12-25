Белгородцы жаловались на качество конфет «РотФронт» и «Красный Октябрь»

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
Ранее Бел.Ру направляло редакционный запрос в Роспотребнадзор, чтобы выяснить, проверяют ли губернаторские сладкие подарки для детей на качество кондитерской продукции, а также были ли выявлены какие-то нарушения на производствах. В управлении ответили, что наборы от правительства не проверяли, а вот фабрике «Славянка» было сделано предостережение после обращения граждан. Чтобы узнать, с чем были связаны обращения, мы вновь отправили в ведомство письмо.
Но в Роспотребнадзоре на этот раз ответили, что предостережение не предполагает каких-либо нарушений и носит информационный характер. Тем не менее, в июле 2023 года «Славянку» всё-таки проверяли, но в пробах нарушений не обнаружили. В ведомстве добавили ещё один повод для обращения — в этот раз указав, что в управление в этом же году поступали обращения от жителей на качество конфет производства ОАО «РотФронт» и ПАО «Московская кондитерская фабрика „Красный Октябрь“». А с чем связаны эти обращения — снова не пояснили.