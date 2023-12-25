Белгородцам объяснили, чьи просьбы попадают на «Ёлку желаний»

Сегодня, 25 декабря, стартовала ежегодная благотворительная акция «Ёлка желаний». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, чьи просьбы попадают на ёлку: детей из многодетных семей, семей участников СВО, малообеспеченных семей, а также детей с особенностями развития. Ребята пишут свои мечты на открытках, а министерство соцзащиты отбирает просьбы и вешает на ёлку.