Белгородцам объяснили, чьи просьбы попадают на «Ёлку желаний»

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Сегодня, 25 декабря, стартовала ежегодная благотворительная акция «Ёлка желаний». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, чьи просьбы попадают на ёлку: детей из многодетных семей, семей участников СВО, малообеспеченных семей, а также детей с особенностями развития. Ребята пишут свои мечты на открытках, а министерство соцзащиты отбирает просьбы и вешает на ёлку.
Глава региона уже выбрал с ёлки, установленной в здании правительства, пять открыток. Мальчик попросил у губернатора детскую скамью для жима штанги лёжа, а девочки — две пары кроссовок и два самоката.
Вячеслав Гладков пообещал в ближайшее время передать детям подарки. Вскоре в акции примут участие все члены областного правительства.