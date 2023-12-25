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Подарки

Белгородцам объяснили, чьи просьбы попадают на «Ёлку желаний»

25 декабря 2023, 08:30
Фото: 1MI
Подарки

В Белгородской области дали старт акции «Ёлка желаний»

В регионе стартовала акция «Ёлка желаний», в рамках которой губернатор Вячеслав Гладков уже выбрал пятерых детей, которым подарит новогодние подарки. Также глава региона рассказал, чьи открытки с мечтами попадают на ёлку.

Сегодня, 25 декабря, стартовала ежегодная благотворительная акция «Ёлка желаний». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, чьи просьбы попадают на ёлку: детей из многодетных семей, семей участников СВО, малообеспеченных семей, а также детей с особенностями развития. Ребята пишут свои мечты на открытках, а министерство соцзащиты отбирает просьбы и вешает на ёлку.

Глава региона уже выбрал с ёлки, установленной в здании правительства, пять открыток. Мальчик попросил у губернатора детскую скамью для жима штанги лёжа, а девочки — две пары кроссовок и два самоката.

Вячеслав Гладков пообещал в ближайшее время передать детям подарки. Вскоре в акции примут участие все члены областного правительства.

Вячеслав Гладков снимает открытки детей с ёлки
Видео: личная страница Вячеслава Гладкова
Белгородцев приглашают поучаствовать в благотворительной акции «Ёлка желаний»
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#Видео#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Ёлка желаний#Александра Склярова
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