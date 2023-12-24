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Ребёнок

В Белгороде появились Радость, Луна и Ясна

24 декабря 2023, 07:46
Фото: 1MI
Ребёнок

ЗАГС назвал популярные и необычные имена в Белгороде

Горожане продолжают проявлять оригинальность при выборе имён для новорождённых. Так, в Белгороде с начала года родились Яннис и Фотима, Феофания и Матрона. Вместе с тем в тройках популярных мужских и женских имён изменений нет, рассказали в мэрии.

В Белгороде с начала года появились на свет Ясна, Луна и Радость, Филимон и Леонард. Эти имена пополнили копилку редких в областном центре. Помимо этого, новорождённые получали такие имена, как Яннис, Фотима, Феофания, Устинья, Орнелла, Матрона.

В тройках популярных имён для новорождённых изменений нет. Так, девочек в этом году в Белгороде чаще всего называли Софиями, а мальчиков — Михаилами.

Вторым по популярности женским именем стала Мария, на третьем месте — Анна. Мальчики в Белгороде в 2023 году часто получали имена Александр и Артём.

В столице региона с января родилось 2760 детей. Большинство из них — мальчики (1461).

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