В Белгороде появились Радость, Луна и Ясна

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
В Белгороде с начала года появились на свет Ясна, Луна и Радость, Филимон и Леонард. Эти имена пополнили копилку редких в областном центре. Помимо этого, новорождённые получали такие имена, как Яннис, Фотима, Феофания, Устинья, Орнелла, Матрона.
В тройках популярных имён для новорождённых изменений нет. Так, девочек в этом году в Белгороде чаще всего называли Софиями, а мальчиков — Михаилами.
Вторым по популярности женским именем стала Мария, на третьем месте — Анна. Мальчики в Белгороде в 2023 году часто получали имена Александр и Артём.
В столице региона с января родилось 2760 детей. Большинство из них — мальчики (1461).