В Белгороде появились Радость, Луна и Ясна

ЗАГС назвал популярные и необычные имена в Белгороде

Горожане продолжают проявлять оригинальность при выборе имён для новорождённых. Так, в Белгороде с начала года родились Яннис и Фотима, Феофания и Матрона. Вместе с тем в тройках популярных мужских и женских имён изменений нет, рассказали в мэрии.

Сюжет Новости Белгорода