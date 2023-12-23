Златки и усачи: каких вредителей можно принести домой вместе с елями и соснами

По его словам, если растение заражено вредителями, на побегах около ствола могут быть отверстия или смоляные потёки жёлтого или жёлто-белого цвета. Однако есть вредители, которые въедаются в верхушечные побеги и изнутри выедают их. В итоге происходит пожелтение хвои.