Златки и усачи: каких вредителей можно принести домой вместе с елями и соснами

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Как отметил младший научный сотрудник Воронежского филиала ФГБУ «ВНИИКР» Дмитрий Ряскин, при покупке рождественских деревьев необходимо всегда проводить первичный осмотр. Для этого не нужно обладать какими-то глубинными познаниями, достаточно визуально оценить состояние дерева.
По его словам, если растение заражено вредителями, на побегах около ствола могут быть отверстия или смоляные потёки жёлтого или жёлто-белого цвета. Однако есть вредители, которые въедаются в верхушечные побеги и изнутри выедают их. В итоге происходит пожелтение хвои.
Важным симптомом присутствия вредителя является наличие буровой муки, которая может находиться на поверхности всего ствола. Также нужно проверить наличие образований (необычных точек, расширений) на побегах. Это могут быть яйцекладки опасных карантинных объектов.
Если рождественское дерево родом из Северной Америки, то есть шанс завести опасную листовёртку, которая внесена в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.
Дмитрий Ряскин
Эксперт отметил, что вместе с елями и соснами домой можно принести короеда, златку или усача.
Большинство из перечисленных вредителей обитают или на свежесрубленных деревьях или на усыхающих. Из всех живых организмов, которые могут попасть домой, это нейтральные безобидные существа, которые обитали в лесу или питомнике, выбрав дерево для зимовки. Дискомфорт может принести наличие фобии или аллергия.
Дмитрий Ряскин