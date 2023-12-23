В Белгородской области с неба падали «деньги»? Журналист рассказал о событиях в 60-х

«В первой половине августа 1958 года над территорией Больше-Троицкого, Волоконовского и Новооскольского районов был зафиксирован полёт воздушного шара, используемого иностранными антисоветскими организациями для распространения в Советском Союзе враждебных листовок. При осмотре мест возможного разброса было обнаружено около двухсот листовок. Часть из них была передана в управление КГБ, а остальные были уничтожены на месте обнаружения», — гласит документ.