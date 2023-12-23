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Белгородский журналист рассказал про «манну небесную» в виде падающих «денег»

В Белгородской области с неба падали «деньги»? Журналист рассказал о событиях в 60-х

23 декабря 2023, 08:15
Фото: 1MI

Белгородский журналист рассказал про «манну небесную» в виде падающих «денег»

В 1960-е годы над регионом произошло необычное событие — воздушный шар сбросил специальные купюры. Однако ситуацию оперативно под контроль взяли сотрудники КГБ.

Известный тележурналист и документалист Белгородской области Сергей Рудешко поделился в социальных сетях интересной историей о так называемой «манне небесной», которая коснулась белгородцев в 60-е годы. С воздушного шара сбросили советские купюры, но был подвох — с обратной стороны был текст с антисоветскими лозунгами.

По словам Рудешко, когда в 2017 году он работал над телепрограммой, посвящённой столетию чекистской службы, он наткнулся на ранее секретные документы КГБ, оживившие полувековую легенду о «деньгах», падающих с неба на головы белгородцев в 60-х годах.

Оказалось, что это не просто вымысел, а подтверждённая правда. «Манна небесная» оказалась ничем иным, как антисоветскими листовками, где на одной стороне были отпечатаны советские купюры, а на другой — текст, призывающий к свержению власти.

Журналист также опубликовал документы из Государственного архива новейшей истории Белгородской области, среди которых имеется отчёт КГБ с описанием этого инцидента, адресованный секретарю Белгородского областного комитета КПСС.

«В первой половине августа 1958 года над территорией Больше-Троицкого, Волоконовского и Новооскольского районов был зафиксирован полёт воздушного шара, используемого иностранными антисоветскими организациями для распространения в Советском Союзе враждебных листовок. При осмотре мест возможного разброса было обнаружено около двухсот листовок. Часть из них была передана в управление КГБ, а остальные были уничтожены на месте обнаружения», — гласит документ.

Фото: Документы из фондов Государственного архива новейшей истории Белгородской области (ГАНИБО).

В архивах была также найдена копия этих листовок, на обратной стороне которых помимо обещаний свободы и экономического благополучия, белгородцев призывали слушать радиостанцию «Свободная Россия».

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#Белгородская область#Воздушный шар#Белгород#Кристина Семенчук#Листовки#Кгб#1960-е годы#Антисоветские лозунги#Советские купюры#Деньги с неба
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