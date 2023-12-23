В Белгородской области подорвали ледовые участки, чтобы спасти дома людей

Как сообщил губернатор, дома подтапливает в Бирюче Красногвардейского района. В местах, где более слабое течение, образовался ледовый затор и река наполнилась. Ледовый покров на отдельных участках не давал воде сходить. Кроме того, в некоторых места течение затруднено из-за обломков деревьев и веток.