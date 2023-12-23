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Published Сегодня, 15:29

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Updated Сегодня, 15:31

В Белгородской области подорвали ледовые участки, чтобы спасти дома людей

В Белгородской области подорвали ледовые участки, чтобы спасти дома людей

23 декабря 2023, 15:29
Фото: 1MI
Работы выполнили спасатели-взрывотехники вместе с военными. Ледовые участки пришлось взорвать, чтобы спасти участки людей от подтопления, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
МЧС

Как сообщил губернатор, дома подтапливает в Бирюче Красногвардейского района. В местах, где более слабое течение, образовался ледовый затор и река наполнилась. Ледовый покров на отдельных участках не давал воде сходить. Кроме того, в некоторых места течение затруднено из-за обломков деревьев и веток.

Глава района Галина Ивановна Руденко докладывала, что произошло подтопление подвалов вместе с придомовыми участками порядка 50 домовладений. Договорились, что пока проводится очистка реки, принимаются меры по откачке воды из подвалов. Однако оказалось, что этих мер недостаточно.
Вячеслав Гладков

Гладков поручил министру природопользования Роману Татаринцеву и заместителю Сергею Довгалюку разобраться в ситуации, а также попросил начальника регионального управления МЧС Сергея Потапова направить на место спасателей-взрывотехников.

Какой результат на текущий момент? Спасатели вместе с военными произвели подрыв ледовых участков. Подняли шлюзы ниже по течению, поставили метки и теперь мониторим ситуацию. Также спасатели нашли два затора на реке, на лодках их растащили, пробили дополнительно лед. Надеюсь, предпринятые меры помогут нам быстро устранить подтопление. Но ситуацию продолжаем контролировать.
Вячеслав Гладков
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#Белгородская область#МЧС#Подтопление#Военные#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Подвалы#Очистка реки#Ледовые участки#Откачка воды
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