В Белгородской области обнаружили субштамм коронавируса «Эрис»

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
По словам Оглезневой, уровень заболеваемости ковидом в регионе постепенно растёт и уже превысил среднероссийский показатель, но она подчеркнула, что это не так критично, как в предыдущие волны пандемии. За прошедшую неделю, согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, в области было выявлено 909 случаев заражения, в то время как в феврале–марте 2022 года их число достигало 9000.
Штамм «Эрис» зарегистрировали 17 февраля 2023 года. Его неофициальное название происходит от греческой и римской богини раздора и хаоса. 10 августа ВОЗ объявила о быстром распространении EG.5. Однако в организации уверены, что новый вариант омикрон-штамма не представляет большой угрозы для населения «на глобальном уровне».
Напомним, ранее стало известно, что за неделю в Белгородской области ковидом заболели более 900 человек. В больницу попали 146 человек.