В Белгородской области обнаружили субштамм коронавируса «Эрис»

По словам Оглезневой, уровень заболеваемости ковидом в регионе постепенно растёт и уже превысил среднероссийский показатель, но она подчеркнула, что это не так критично, как в предыдущие волны пандемии. За прошедшую неделю, согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, в области было выявлено 909 случаев заражения, в то время как в феврале–марте 2022 года их число достигало 9000.