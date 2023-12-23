Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

В Белгородской области обнаружили субштамм коронавируса «Эрис»

В Белгородской области обнаружили субштамм коронавируса «Эрис»

23 декабря 2023, 10:23
Фото: Midjourney
Новый вариант коронавируса EG.5, известный как «Эрис», был зарегистрирован в Белгородской области. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева. Она также рассказала, что в области активно распространяются штаммы «Арктур» и «Кракен».

По словам Оглезневой, уровень заболеваемости ковидом в регионе постепенно растёт и уже превысил среднероссийский показатель, но она подчеркнула, что это не так критично, как в предыдущие волны пандемии. За прошедшую неделю, согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, в области было выявлено 909 случаев заражения, в то время как в феврале–марте 2022 года их число достигало 9000.

Штамм «Эрис» зарегистрировали 17 февраля 2023 года. Его неофициальное название происходит от греческой и римской богини раздора и хаоса. 10 августа ВОЗ объявила о быстром распространении EG.5. Однако в организации уверены, что новый вариант омикрон-штамма не представляет большой угрозы для населения «на глобальном уровне».

Напомним, ранее стало известно, что за неделю в Белгородской области ковидом заболели более 900 человек. В больницу попали 146 человек.

«Лучше от гриппа»: белгородцам рекомендуют вакцинироваться от гриппа, а не от ковида
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области заболеваемость ОРВИ, гриппом и ковидом выросла на 30%Глава цемзавода хочет уйти из горсовета, а белгородцев готовят к всплеску ковида500 человек за неделю: белгородский оперштаб сообщил о росте заболеваемости ковидом
#Белгородская область#Заболеваемость#Коронавирус#Распространение#Белгород#Кристина Семенчук#Пандемия#Кракен#Эрис
Подпишитесь
Трое рабочих пострадали при атаке дрона в Белгородской области
Сегодня, 12:08
Новогодняя сказка, хоть и без снега: запечатлели прогулку по вечернему Белгороду
Вчера, 10:19
В Белгородской области с неба падали «деньги»? Журналист рассказал о событиях в 60-х
Сегодня, 08:15
Трое белгородских детей спустя два года смогли вернуться домой с Украины
Вчера, 14:27
В Белгороде почистят пруды, а в Старом Осколе — реки: Гладков озвучил планы на 2024-й
Сегодня, 06:59