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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

В Белгороде ограничат движение авто из-за новогодней программы и забега

Ищите пути объезда: в центре Белгорода ограничат движение из-за новогодней программы

23 декабря 2023, 10:08
Фото: 1MI

В Белгороде ограничат движение авто из-за новогодней программы и забега

Ограничения будут действовать 1 января. При этом автомобилистов ждут и хорошие новости, сообщили в мэрии Белгорода.

В связи с праздничной программой на Соборной площади в новогоднюю ночь и забегом «Бегу к своей цели» 1 января в областном центре ограничат движение. Речь идёт о центральных улицах города.

Подробности ниже:

Фото: Мэрия Белгорода

При этом городские власти добавили, что в районе входа на каток движение перекроют не до 14 января, как было сказано ранее, а только во время проведения мероприятия.

Маршрут объезда: проспект Славы – улица Преображенская – проспект Богдана Хмельницкого – улица Белгородского полка – проспект Ватутина.

Напомним, ранее движение в центре города ограничивали из-за открытия ёлки на Соборной площади. 

Не проехать: из-за открытия ёлки в центре Белгорода перекроют движение
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#Соборная площадь#Каток#Новости Белгорода#Белгород#Кристина Семенчук#Праздничная программа#Центральные улицы
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