Ищите пути объезда: в центре Белгорода ограничат движение из-за новогодней программы

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
В связи с праздничной программой на Соборной площади в новогоднюю ночь и забегом «Бегу к своей цели» 1 января в областном центре ограничат движение. Речь идёт о центральных улицах города.
Подробности ниже:
При этом городские власти добавили, что в районе входа на каток движение перекроют не до 14 января, как было сказано ранее, а только во время проведения мероприятия.
Маршрут объезда: проспект Славы – улица Преображенская – проспект Богдана Хмельницкого – улица Белгородского полка – проспект Ватутина.
Напомним, ранее движение в центре города ограничивали из-за открытия ёлки на Соборной площади.