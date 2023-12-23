Глобальное обновление рейтинга букмекеров на ВсеПроСпорт

Изменение оценок категории социальной ответственности связано с ухудшением тенденции, касающейся защиты прав игроков. Аналитики отмечают, что далеко не все лицензированные букмекеры проводят качественную работу о предупреждении игроков, делающих ставки на прогнозы, о возможных рисках и отсутствием призывов играть с высокой ответственностью. По мнению специалистов, беттинг-компании должны активно создавать современные информационные инструменты, напоминающие бетторам о необходимости строго придерживаться правил финансовой безопасности. Одним из вариантов решения такой проблемы портал ВсеПроСпорт считает создание сервисов, позволяющих игрокам по собственному желанию блокировать личный кабинет на постоянной или временной основе.