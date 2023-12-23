Глобальное обновление рейтинга букмекеров на ВсеПроСпорт

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Известный спортивно-аналитический портал ВсеПроСпорт специализируется на двух основных направлениях. Помимо освещения спортивных новостей, портал ведет авторский и независимый рейтинг легальных букмекерских контор, которые сейчас пользуются высокой популярностью среди поклонников спортивных ставок.
Редакция ВсеПроСпорт анонсировала глобальные изменения в критериях выставления оценок лицензированных букмекеров. В определении места конторы в рейтинге будет учитываться два новых фактора: социальная ответственность и поддержка российского спорта.
Изменение оценок категории социальной ответственности связано с ухудшением тенденции, касающейся защиты прав игроков. Аналитики отмечают, что далеко не все лицензированные букмекеры проводят качественную работу о предупреждении игроков, делающих ставки на прогнозы, о возможных рисках и отсутствием призывов играть с высокой ответственностью. По мнению специалистов, беттинг-компании должны активно создавать современные информационные инструменты, напоминающие бетторам о необходимости строго придерживаться правил финансовой безопасности. Одним из вариантов решения такой проблемы портал ВсеПроСпорт считает создание сервисов, позволяющих игрокам по собственному желанию блокировать личный кабинет на постоянной или временной основе.
Редакция портала отныне также будет брать во внимание деятельность, которую держатели букмекерских лицензий проводят в направлении поддержки российского спорта. В учет будут браться спонсорские контракты, финансирование детско-юношеских школ или финансовая помощь, направленная на реконструкции спортивных объектов.
Редакция ВсеПроСпорт отмечает, что в остальном система формирования рейтинга легальных букмекеров останется прежней. Итоговую позицию компании в рейтинге будут формировать десять ключевых факторов, которые аналитики ресурса регулярно проверяют для обновления данных:
Новые и вышеперечисленные параметры получают оценку аналитиков от 1 до 5. На основе каждой оценки ВсеПроСпорт формирует итоговый балл букмекера, который и определяет его место в актуальном рейтинге.
Поскольку лицензированные букмекеры постоянно работают над улучшением своих сервисов, VseProSport регулярно проверяют параметр каждой компании, внося соответствующие изменения в его критерии.