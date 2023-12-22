В России вырос спрос на специалистов по работе с госпабликами

Андрей Цепелев напомнил, что в каждом муниципалитете, дворце культуры или детском саду ведут собственную страницу в соцсетях, назначая ответственного за ее работу. В редких случаях эту нагрузку берет на себя специально нанятый пресс-секретарь. Обычно данную функцию возлагают на одного из действующих сотрудников, готового отвечать за имидж организации в сети. Так в стране появилась новая профессия — администратор госпабликов, и спрос на подобных работников будет только расти, заключил Цепелев.