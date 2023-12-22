В России вырос спрос на специалистов по работе с госпабликами

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Встречу организовал Экспертный институт социальных исследований, в качестве модератора выступил замгендиректора консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов. Об этом информирует properm.
Известно, что сегодня пользователям интернета доступны 170 тысяч госпабликов. Это официальные страницы органов власти, местных администраций, школ, больниц, библиотек. Координатор проекта по развитию госпабликов — АНО «Диалог регионы», головной организации центров управления регионами, утверждает, что большинство жителей РФ выражают заинтересованность в активном присутствии представителей власти в информационном поле.
«Развитие госпабликов стало большим шагом к открытости власти. Сегодня это самый популярный инструмент коммуникаций между государством и жителями», — отметил заместитель гендиректора АНО «Диалог регионы» Андрей Цепелев. По его словам, интерес к диалогу с властью остается на высоком уровне: согласно данным исследования социологического агентства «Вебер», 49% опрошенных изъявили желание получать больше информации о работе госорганов в интернете. Такая заинтересованность указывает: у диалога между государством и россиянами есть серьезный потенциал развития.
Цепелев также добавил: достижения цифровизации всегда возникают благодаря деятельности администраторов госпабликов, которые, в свою очередь, нуждаются в поощрении путем внедрения материальных и нематериальных стимуляционных мер.
Андрей Цепелев напомнил, что в каждом муниципалитете, дворце культуры или детском саду ведут собственную страницу в соцсетях, назначая ответственного за ее работу. В редких случаях эту нагрузку берет на себя специально нанятый пресс-секретарь. Обычно данную функцию возлагают на одного из действующих сотрудников, готового отвечать за имидж организации в сети. Так в стране появилась новая профессия — администратор госпабликов, и спрос на подобных работников будет только расти, заключил Цепелев.
Госпаблики важны не только в качестве источника актуальной информации, но и в силу своих полезных функций. В частности, в этом году на страницах начали работу сервисы «Госуслуг», позволяющие без очередей записать ребенка в кружки и секции, а также взять талон к врачу для себя или родственника.