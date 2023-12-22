В белгородской ФНС прокомментировали «потерю» машины экс-депутата горсовета

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
История с «потерей» машины экс-депутата горсовета Белгорода Екатерины Клоповской получила продолжение. В УФНС прокомментировали ситуацию и объяснили, как так вышло.
На днях Клоповская в своём Telegram-канале написала, что три года назад она купила автомобиль, поставила его на учёт в ГИБДД и два года платила транспортный налог. Однако в этом году налога в личном кабинете налогоплательщика так и не появилось. В ФНС ответили, что у них нет данных о наличии у неё авто, сведения из ГИБДД не поступали.
После огласки в СМИ в налоговой службе объяснили ситуацию и извинились за предоставленные неудобства. Как пояснили в ведомстве, обязанность по предоставлению в налоговую сведений об автомобилях и их владельцах возложена на органы, регистрирующие транспортные средства. Указанные сведения обрабатываются в автоматическом режиме.
После обращения налогоплательщика запрос направили в ГИБДД и уточнили информацию об автомобиле в его собственности.
В информационные ресурсы налоговых органов внесены уточнённые данные по принадлежащему налогоплательщику автомобилю, а также произведён расчет транспортного налога за 2021 и 2022 годы.
УФНС по Белгородской области