В белгородской ФНС прокомментировали «потерю» машины экс-депутата горсовета

На днях Клоповская в своём Telegram-канале написала, что три года назад она купила автомобиль, поставила его на учёт в ГИБДД и два года платила транспортный налог. Однако в этом году налога в личном кабинете налогоплательщика так и не появилось. В ФНС ответили, что у них нет данных о наличии у неё авто, сведения из ГИБДД не поступали.