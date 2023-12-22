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Автомобиль

В белгородской ФНС прокомментировали «потерю» машины экс-депутата горсовета

22 декабря 2023, 12:54
Фото: 1MI
Автомобиль

В УФНС объяснили ситуацию с авто бывшего депутата горсовета Белгорода

Адвокат и экс-депутат горсовета Белгорода Екатерина Клоповская на днях поделилась историей о налоге на купленную ею машину. В налоговой службе ответили, что уточнённые данные по принадлежащему налогоплательщику автомобилю уже внесли.

История с «потерей» машины экс-депутата горсовета Белгорода Екатерины Клоповской получила продолжение. В УФНС прокомментировали ситуацию и объяснили, как так вышло.

На днях Клоповская в своём Telegram-канале написала, что три года назад она купила автомобиль, поставила его на учёт в ГИБДД и два года платила транспортный налог. Однако в этом году налога в личном кабинете налогоплательщика так и не появилось. В ФНС ответили, что у них нет данных о наличии у неё авто, сведения из ГИБДД не поступали.

После огласки в СМИ в налоговой службе объяснили ситуацию и извинились за предоставленные неудобства. Как пояснили в ведомстве, обязанность по предоставлению в налоговую сведений об автомобилях и их владельцах возложена на органы, регистрирующие транспортные средства. Указанные сведения обрабатываются в автоматическом режиме.

После обращения налогоплательщика запрос направили в ГИБДД и уточнили информацию об автомобиле в его собственности.

В информационные ресурсы налоговых органов внесены уточнённые данные по принадлежащему налогоплательщику автомобилю, а также произведён расчет транспортного налога за 2021 и 2022 годы.
УФНС по Белгородской области
Налоговая служба «потеряла» машину бывшего депутата горсовета Белгорода
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#Белгородская область#Автомобиль#Налог#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Уфнс#Екатерина Клоповская
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