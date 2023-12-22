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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Центр народного творчества

В Белгороде готовятся к открытию обновлённого Центра народного творчества

22 декабря 2023, 09:52
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Центр народного творчества

Центр народного творчества в Белгороде капитально отремонтировали

В здании впервые провели капитальный ремонт со времени постройки. В центре оборудовали административные помещения, кабинеты для посещения кружков, два хореографических зала и концертный зал. Подробности сообщили в региональном правительстве.

На следующей неделе в Белгороде состоится открытие обновлённого Центра народного творчества. Здание площадью около семи тысяч квадратных метров построено в 1979 году. Масштабную реконструкцию провели впервые со времени его возведения.

В рамках капитального ремонта строители заменили окна, инженерные коммуникации, обновили кровлю и фасад, выполнили внутреннюю отделку помещений. Помимо административных помещений и кабинетов для проведения кружков, в здании также обустроили два хореографических зала и выставочные пространства. Рабочие уже заканчивают расстановку мебели в кабинетах.

В концертном зале заменили механическое оборудование сцены с поворотным кругом и деревянное танцевальное покрытие, смонтировали звуковое и световое оборудование. На пол в зале постелили ковролин, установили комфортные кресла, а стены обшили акустическими панелями.

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#Город#Белгородская область#Ремонт#Новости Белгорода#Касается каждого#Центр народного творчества#Белгород#Александра Склярова
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