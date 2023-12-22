В Белгороде готовятся к открытию обновлённого Центра народного творчества

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
На следующей неделе в Белгороде состоится открытие обновлённого Центра народного творчества. Здание площадью около семи тысяч квадратных метров построено в 1979 году. Масштабную реконструкцию провели впервые со времени его возведения.
В рамках капитального ремонта строители заменили окна, инженерные коммуникации, обновили кровлю и фасад, выполнили внутреннюю отделку помещений. Помимо административных помещений и кабинетов для проведения кружков, в здании также обустроили два хореографических зала и выставочные пространства. Рабочие уже заканчивают расстановку мебели в кабинетах.
В концертном зале заменили механическое оборудование сцены с поворотным кругом и деревянное танцевальное покрытие, смонтировали звуковое и световое оборудование. На пол в зале постелили ковролин, установили комфортные кресла, а стены обшили акустическими панелями.