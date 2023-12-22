В Белгороде готовятся к открытию обновлённого Центра народного творчества

В рамках капитального ремонта строители заменили окна, инженерные коммуникации, обновили кровлю и фасад, выполнили внутреннюю отделку помещений. Помимо административных помещений и кабинетов для проведения кружков, в здании также обустроили два хореографических зала и выставочные пространства. Рабочие уже заканчивают расстановку мебели в кабинетах.