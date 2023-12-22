В 2024 году в России будут две молодежные столицы — Москва и Владивосток

В своей речи он отдельно поблагодарил первую молодежную столицу — Нижний Новгород: «Вы блестяще справились со своей задачей. Пример Нижнего Новгорода подтолкнул всех остальных, потому что в этом году у нас примерно в пять раз выше активность в голосовании. 1 300 000 голосов было отдано за пять городов, и я понимаю, какая огромная работа за этим была в каждом городе, в каждом регионе».