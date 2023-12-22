В 2024 году в России будут две молодежные столицы — Москва и Владивосток

Posted Сегодня, 19:46
Published Сегодня, 19:46
Modified Сегодня, 19:46
Updated Сегодня, 19:46
Ими стали одновременно два центра притяжения молодежи — Москва и Владивосток, сообщает gazeta.ru.
Прежде чем объявить победителей, первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, что итоги голосования всех удивили и поразили.
В своей речи он отдельно поблагодарил первую молодежную столицу — Нижний Новгород: «Вы блестяще справились со своей задачей. Пример Нижнего Новгорода подтолкнул всех остальных, потому что в этом году у нас примерно в пять раз выше активность в голосовании. 1 300 000 голосов было отдано за пять городов, и я понимаю, какая огромная работа за этим была в каждом городе, в каждом регионе».
Он также добавил, что вне зависимости от результатов победителем является каждый из пяти городов.
В 2024 году, объявленном президентом России Владимиром Путиным Годом семьи, сразу два города будут носить статус молодежной столицы России — 2024. Именно в этих городах и пройдут основные события, связанные с молодежью. Эти города также станут драйверами развития молодежи во всех часовых поясах. Сегодня между Москвой и Владивостоком проложен маршрут ежегодного «Путешествия мечты» для школьников, а в 2024 году связь между городами станет еще более крепкой.
В ходе оглашения результатов конкурса было решено, что в городах-призерах — Красноярске, Омске и Мурманске, которые также проявили волю к победе, в наступающем году также будут созданы дополнительные возможности для молодых людей. В этих городах пройдут дополнительные грантовые конкурсы, а также будут организованы туристические поездки для молодежи.
По итогам голосования более 1 млн россиян отдали свои голоса за своих фаворитов. Большой вклад в конкурсную гонку внесли команды городов, главы субъектов, мэрии, лидеры общественного мнения и другие. По итогам народного голосования голоса распределились так: 342 696 голосов отдано за Москву, 339 636 — за Владивосток, 191 922 — за Омск, 172 268 — за Мурманск и 117 805 — за Красноярск.