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Свиные носики, копытца и хвосты из Белгородской области могут отправиться в Китай

Свиные носики, копытца и хвосты из Белгородской области могут отправиться в Китай

22 декабря 2023, 14:51
Фото: 1MI
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и руководитель Главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа подписали протоколы, открывающие новые торговые возможности в сотрудничестве между странами. Это событие коснулось и Белгородской области.

Россельхознадзор активно помогает продвижению отечественной продукции на зарубежные рынки. Одним из достижений в этом направлении стало открытие рынка Китая для производителей свинины.

19 декабря в Пекине руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и руководитель Главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа подписали протоколы, которые открывают новые торговые возможности в сотрудничестве. Одним из документов стал протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, экспортируемой из России в Китай.

В многоступенчатую процедуру входил переговорный процесс, организация визитов представителей Китая в Россию для ознакомления с инструментами госнадзора за безопасностью свиноводческой продукции, а также подготовка материалов по всем запросам ГТУ КНР.

В итоге в сентябре текущего года были сняты временные ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. В декабре в Россию прибыли представители ГТУ КНР.

Они ознакомились с системой ветеринарного надзора и деятельностью научно-исследовательских институтов Россельхознадзора, посетили фермы по выращиванию свиней и инспектировали российских производителей свинины.

Как отметила врио руководителя управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям Татьяна Аушева, аудит прошёл успешно.

Её заместитель Александр Анисимов добавил, что отправлять в Китай намерены свиные пятачки, копытца, хвостики. Участвовать в процессе будет и предприятие из Белгородской области.

Одно из требований меморандума — поставка свиноводческой продукции из тех регионов, в которых не было вспышки африканской чумы свиней год назад. Поэтому были выбраны те регионы, где их не было. Это был модельный аудит, который проводился в Белгородской, Липецкой, Тамбовской и Нижегородской областях.
Александр Анисимов

Финальным шагом на пути к открытию рынка КНР для поставок свинины станет согласование соответствующего ветеринарного сертификата и аттестация российских предприятий.

Вместо нефти: Белгородская область заняла третье место по экспорту растительных масел
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#Белгородская область#Свинина#Африканская чума свиней#Россельхознадзор#Торговля#Белгород#Кристина Семенчук#Кнр
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