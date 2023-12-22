Свиные носики, копытца и хвосты из Белгородской области могут отправиться в Китай

19 декабря в Пекине руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и руководитель Главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа подписали протоколы, которые открывают новые торговые возможности в сотрудничестве. Одним из документов стал протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, экспортируемой из России в Китай.