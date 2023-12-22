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Учитель

«Сколько можно над нами издеваться?» Учителя Белгорода — о новогодних дежурствах

22 декабря 2023, 07:41
Фото: 1MI
Учитель

Учителей в Белгороде зовут на добровольное дежурство в новогодние каникулы

Учителя обратились к властям и попытались выяснить, почему их обязали дежурить во время праздников. В мэрии ответили, что на дежурства идут на добровольной основе.

Учителя в Белгороде обратились к властям и поинтересовались, почему они должны дежурить в новогодние праздники, ведь это официально выходные дни. В мэрии при этом сообщают, что на дежурства педагоги идут на добровольной основе.

«Почему учителя должны дежурить в школе с 1 по 8 января? Это официально праздничные дни. Учителя Белгорода и так работают в адском режиме. Сколько можно над нами издеваться?» — написала белгородка в Сети.

Однако в мэрии утверждают, что подобные дежурства — добровольные. Нужны они для того, чтобы организовать досуг детей.

Образовательные учреждения города открыты для детей 2-5 и 8 января. Это делается для организации досуга детей. Дежурство педагогов в это время организуется на добровольной основе.
мэрия Белгорода

Однако горожане, судя по всему, не сильно верят чиновникам.

«Будет как с дежурством у пешеходных переходов. Губернатор вас ещё пристыдит», — написал один из комментаторов.

Вячеслав Гладков ранее действительно жёстко ответил белгородке на жалобу об организации дежурств для учителей возле школ. Женщина писала, что педагоги перегружены и предложила переложить дежурства возле пешеходных переходов на плечи правоохранителей. Глава региона ответил, что ни о каком принуждении речи не идёт, и он сам готов встречать детей.

Гладков жёстко ответил белгородке на жалобу об организации дежурств для учителей
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#Общество#Белгородская область#Новый год#Учителя#Образование#Дежурство#Новости Белгорода#Жалоба#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков
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