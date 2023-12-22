«Сколько можно над нами издеваться?» Учителя Белгорода — о новогодних дежурствах

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Учителя в Белгороде обратились к властям и поинтересовались, почему они должны дежурить в новогодние праздники, ведь это официально выходные дни. В мэрии при этом сообщают, что на дежурства педагоги идут на добровольной основе.
«Почему учителя должны дежурить в школе с 1 по 8 января? Это официально праздничные дни. Учителя Белгорода и так работают в адском режиме. Сколько можно над нами издеваться?» — написала белгородка в Сети.
Однако в мэрии утверждают, что подобные дежурства — добровольные. Нужны они для того, чтобы организовать досуг детей.
Образовательные учреждения города открыты для детей 2-5 и 8 января. Это делается для организации досуга детей. Дежурство педагогов в это время организуется на добровольной основе.
мэрия Белгорода
Однако горожане, судя по всему, не сильно верят чиновникам.
«Будет как с дежурством у пешеходных переходов. Губернатор вас ещё пристыдит», — написал один из комментаторов.
Вячеслав Гладков ранее действительно жёстко ответил белгородке на жалобу об организации дежурств для учителей возле школ. Женщина писала, что педагоги перегружены и предложила переложить дежурства возле пешеходных переходов на плечи правоохранителей. Глава региона ответил, что ни о каком принуждении речи не идёт, и он сам готов встречать детей.