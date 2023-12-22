Почему в белгородских городах бегают дикие лисы?

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Как отметила врио руководителя ведомства Татьяна Аушева, на протяжении многих лет наблюдается с периодичностью раз в три года увеличение зарегистрированных случаев бешенства, а затем идёт плавное снижение.
Отстреляно большое количество лис. Это природный резервуар развития бешенства. Я не могу сказать, что у нас ситуация совсем сложная, но данное заболевание наблюдается.
Татьяна Аушева
По словам заместителя руководителя ведомства Александра Анисимова, то, что лисы бегают в городах, это следствие того, что охотхозяйствам невыгодно их отстреливать. Раньше за это деньги выдавались.
Это комплексная проблема, и её нужно решать сообща. К этому должны быть привлечены охотхозяйства, собственники, администрации, ведь в некоторых местах лисы питаются просто на помойках.
Александр Анисимов
При этом Аушева добавила, что у регионального охотнадзора есть план по отстрелу и снижению численности лис, который они выполняют.
Всего же с начала года выявлено 33 случая бешенства на территории девяти районов Белгородской области: восемь случаев в Старооскольском, шесть — в Красногвардейском, пять — в Ровеньском, четыре — в Вейделевском, по три случая в Алексеевском и Красненском, два — в Чернянском и по одному в Валуйском и Волоконовском.
В сравнении с прошлогодними данными специалисты отметили рост заболеваемости бешенством среди диких животных — 16 случаев с начала года (преимущественно лисы), при этом в 2022 году в этой категории было установлено 10 случаев, из которых только два положительных случая среди лис.