Почему в белгородских городах бегают дикие лисы?

Всего же с начала года выявлено 33 случая бешенства на территории девяти районов Белгородской области: восемь случаев в Старооскольском, шесть — в Красногвардейском, пять — в Ровеньском, четыре — в Вейделевском, по три случая в Алексеевском и Красненском, два — в Чернянском и по одному в Валуйском и Волоконовском.