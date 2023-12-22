Дед Мороз в VR-клубе устроил вечеринку для белгородцев с РАС

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Для белгородцев с расстройствами аутистического спектра (РАС) устроили предновогоднюю вечеринку. Её участниками стали взрослые парни и девушки из проекта «Тренировочная квартира», а также из центра полезной занятости.
Местом для проведения выбрали VR-клуб. Среди прочих белгородцев поздравили Дед Мороз и Снегурочка.
Напомним, что в Белгороде планировалось создать тренировочную квартиру для людей с расстройствами аутистического спектра. Всего на этот проект выделили 3 млн рублей.
Открыли квартиру в апреле 2023 года. Уже до июля 2024 года волонтёры планируют обучить 30 человек с аутизмом.
Ранее стало известно, что фонд «Каждый особенный» запросил грант на 9 млн рублей для трудоустройства людей, страдающих расстройствами аутистического спектра. Инициаторы заявки планировали создать агентство по найму и трудоустройству людей с аутизмом.