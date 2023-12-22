Дед Мороз в VR-клубе устроил вечеринку для белгородцев с РАС

В Белгороде устроили новогодний праздник для людей с аутизмом

Предновогодняя вечеринка состоялась 20 декабря в посёлке Дубовое. Её устроили для белгородцев, проживающих в тренировочной квартире, которую открыли для людей с расстройствами аутистического спектра, сообщили в пресс-службе фонда «Каждый особенный».