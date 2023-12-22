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Новый год

Дед Мороз в VR-клубе устроил вечеринку для белгородцев с РАС

22 декабря 2023, 10:47
Фото: 1MI
Новый год

В Белгороде устроили новогодний праздник для людей с аутизмом

Предновогодняя вечеринка состоялась 20 декабря в посёлке Дубовое. Её устроили для белгородцев, проживающих в тренировочной квартире, которую открыли для людей с расстройствами аутистического спектра, сообщили в пресс-службе фонда «Каждый особенный».

Для белгородцев с расстройствами аутистического спектра (РАС) устроили предновогоднюю вечеринку. Её участниками стали взрослые парни и девушки из проекта «Тренировочная квартира», а также из центра полезной занятости.

Местом для проведения выбрали VR-клуб. Среди прочих белгородцев поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

Напомним, что в Белгороде планировалось создать тренировочную квартиру для людей с расстройствами аутистического спектра. Всего на этот проект выделили 3 млн рублей.

Открыли квартиру в апреле 2023 года. Уже до июля 2024 года волонтёры планируют обучить 30 человек с аутизмом.

Ранее стало известно, что фонд «Каждый особенный» запросил грант на 9 млн рублей для трудоустройства людей, страдающих расстройствами аутистического спектра. Инициаторы заявки планировали создать агентство по найму и трудоустройству людей с аутизмом.

Новогодняя вечеринка для белгородцев с РАС Новогодняя вечеринка для белгородцев с РАС
Новогодняя вечеринка для белгородцев с РАС Новогодняя вечеринка для белгородцев с РАС
Новогодняя вечеринка для белгородцев с РАС Новогодняя вечеринка для белгородцев с РАС
Новогодняя вечеринка для белгородцев с РАСНовогодняя вечеринка для белгородцев с РАС
Новогодняя вечеринка для белгородцев с РАС
Фото: Фонд «Каждый особенный»
В Белгороде откроют тренировочную квартиру для молодёжи с аутизмом
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#Новый год#Аутизм#Белгород#Александра Склярова#РАС#Тренировочная квартира
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