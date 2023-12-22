Белгородцам вернули более полумиллиона рублей, необоснованно списанных приставами

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
В Белгородской области жителям выплатили более 550 тыс. рублей, которые у них необоснованно списывали судебные приставы. Однако в прокуратуру белгородцы обращались и по другим вопросам.
По информации надзорного ведомства, за 11 месяцев 2023 года к ним поступило свыше 21 тыс. обращений от жителей региона. Чаще всего люди жаловались на нарушения их прав в сфере ЖКХ, исполнительного производства, на бездействие органов следствия и дознания.
Для защиты прав белгородцев приняли более 2,5 тыс. мер прокурорского реагирования. Удалось восстановить права 9 тыс. граждан. В частности, белгородцам перерасчитали плату за услуги ЖКХ, люди также получили социальные выплаты, вернули необоснованно взысканные приставами средства. Жителям региона обеспечили получение выплат на сумму более 115 тыс. рублей.