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Деньги

Белгородцам вернули более полумиллиона рублей, необоснованно списанных приставами

22 декабря 2023, 14:01
Фото: 1MI
Деньги

За 11 месяцев белгородцы обращались в прокуратуру более 21 тысячи раз

С января по ноябрь жители Белгородской области обращались в прокуратуру свыше 21 тыс. раз. Жаловались белгородцы, как правило, на нарушения их прав в сфере ЖКХ, исполнительного производства, сообщили в надзорном ведомстве.

В Белгородской области жителям выплатили более 550 тыс. рублей, которые у них необоснованно списывали судебные приставы. Однако в прокуратуру белгородцы обращались и по другим вопросам.

По информации надзорного ведомства, за 11 месяцев 2023 года к ним поступило свыше 21 тыс. обращений от жителей региона. Чаще всего люди жаловались на нарушения их прав в сфере ЖКХ, исполнительного производства, на бездействие органов следствия и дознания.

Для защиты прав белгородцев приняли более 2,5 тыс. мер прокурорского реагирования. Удалось восстановить права 9 тыс. граждан. В частности, белгородцам перерасчитали плату за услуги ЖКХ, люди также получили социальные выплаты, вернули необоснованно взысканные приставами средства. Жителям региона обеспечили получение выплат на сумму более 115 тыс. рублей.

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