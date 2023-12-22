Белгородцам вернули более полумиллиона рублей, необоснованно списанных приставами

По информации надзорного ведомства, за 11 месяцев 2023 года к ним поступило свыше 21 тыс. обращений от жителей региона. Чаще всего люди жаловались на нарушения их прав в сфере ЖКХ, исполнительного производства, на бездействие органов следствия и дознания.