Андрей Рюмин дал старт работе высокотехнологичных энергообъектов особой важности

В рамках празднования Дня энергетика Гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин дал команду о запуске объектов в разных частях страны. Одним из них является высокоавтоматизированная подстанция 110/10 кВ «Слобода» в Белгородской области, входящая в зону оперативной ответственности ПАО «Россети Центр».

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